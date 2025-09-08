El príncipe Enrique visita la tumba de la reina en su viaje a RU

El príncipe Enrique llegó al Reino Unido este lunes, lo que generó especulaciones sobre si se reunirá con su padre, el rey Carlos III, por primera vez en 19 meses.

En medio de señales de un deshielo en la fría relación entre Enrique y el resto de la familia real, los medios británicos sugieren que el viaje del príncipe a Londres en el tercer aniversario de la muerte de la reina Isabel II ofrece una oportunidad para un acercamiento largamente esperado entre Carlos, de 76 años, y el hijo de quien se ha distanciado. Enrique visitó la tumba de la monarca en Windsor para rendir sus respetos y dejar flores.

Enrique ha tenido poco contacto con su padre y su hermano mayor, el príncipe Guillermo, desde que él y su esposa, previamente conocida como Meghan Markle, renunciaron a sus deberes reales y se mudaron a California en 2020. La relación se enfrió aún más después de que la pareja expusiera sus quejas con el Palacio de Buckingham en una entrevista reveladora con Oprah Winfrey, una serie de Netflix y las memorias de Enrique, "Spare".

Una relación helada

La última vez que Enrique y Carlos se encontraron fue en febrero de 2024, cuando el príncipe voló a Londres tras recibir la noticia de que su padre había sido diagnosticado con cáncer. Enrique pasó unos 45 minutos con Carlos antes de que el rey volara a su finca campestre de Sandringham para recuperarse de su tratamiento.

Enrique estuvo por última vez en Londres en abril, cuando el Tribunal de Apelaciones rechazó su intento de restaurar un detalle de protección policial que fue cancelado después de que dejara de ser un miembro activo de la realeza. Carlos estaba en una visita de estado a Italia en ese momento, por lo que una reunión era imposible.

Ese caso fue en sí mismo un impedimento para mejorar las relaciones porque involucraba a Enrique criticando al gobierno del rey en los tribunales. Pero una vez que terminó, el cambio se hizo posible.

Inmediatamente después de que el caso concluyera, Enrique dijo que "le encantaría reconciliarse con su familia".

“No tiene sentido seguir peleando más”, dijo a la BBC el día en que se resolvió el caso judicial. "La vida es preciosa. No sé cuánto más tiene mi padre".

A pesar de esa rama de olivo, Enrique adoptó un tono combativo que podría torpedear las esperanzas de reparar la ruptura familiar. El príncipe dijo repetidamente que la decisión de retirar su seguridad se tomó bajo la dirección de la casa real en un esfuerzo por controlarlo a él ya su esposa mientras ponían en riesgo su seguridad.

“Lo que me cuesta perdonar, y probablemente siempre me costará perdonar, es la decisión que se tomó en 2020 que afecta cada uno de mis días y que conscientemente nos pone a mí ya mi familia en peligro”, dijo Enrique.

Cambio de tono

Pero con la demanda fuera del camino, el ambiente que emanaba de los partidarios de Carlos y Enrique parecía cambiar.

En julio, el nuevo equipo que maneja las comunicaciones de Enrique y Meghan, encabezado por Meredith Maines, con sede en Los Ángeles, fue visto en el balcón de un club privado en Londres hablando con Tobyn Andreae, el representante de prensa del rey. El Mail on Sunday estuvo presente para tomar una foto de lo que el periódico llamó: “La cumbre secreta de paz de Enrique”.

Independientemente de quién avisó al periódico, mostró un cambio de tono pues la reunión no habría ocurrido si los convocados no hubieran dado su consentimiento tácito.

Celebrando la valentía de los niños enfermos

Y ahora llega la aparición de Enrique en los Premios WellChild el lunes por la noche en Londres.

El evento, que celebra la valentía de los niños gravemente enfermos y de quienes los cuidan, es patrocinado por una organización benéfica que Enrique ha apoyado durante mucho tiempo. Es un recordatorio de que hasta hace relativamente poco, Enrique era una de las principales atracciones del esfuerzo de la familia real para acercarse a los británicos más jóvenes y diversos.

“Durante 20 años, estos premios han destacado el coraje de los jóvenes que viven con necesidades de salud complejas y han iluminado a los cuidadores dedicados —familiares y profesionales— que los apoyan en cada paso del camino”, dijo el príncipe en un comunicado emitido por la organización benéfica. “Sus historias nos recuerdan el poder de la compasión, la conexión y la comunidad”.

Pero será difícil deshacer el daño causado por las acusaciones de insensibilidad, conflicto y racismo de Enrique y Meghan dentro de la casa real.

Memorias ensombrecen la reconciliación

Las explosivas memorias de Enrique, "Spare", destrozaron la apariencia de unidad que los miembros de la realeza presentan al público, retratándolos como rivales intrigantes que utilizan una relación cómoda con los medios para competir por el favor del público.

También reveló los detalles de conversaciones privadas, incluida una entre el rey y sus hijos, que se llevó a cabo en un cementerio con la esperanza de ocultarla a la prensa.

“Por favor, chicos”, cita Enrique a Carlos diciendo. “No hagan de mis últimos años una miseria”.

Pero Carlos puede tener un incentivo para dejar atrás el pasado.

Ahora, acercándose a su 77 cumpleaños y continuando con el tratamiento contra el cáncer, el rey puede querer pasar más tiempo con sus nietos, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4, quien nació después de que sus padres se mudaron al adinerado enclave de Montecito en el sur de California.

Enrique asumió la responsabilidad de cualquier reconciliación en su familia.

En su entrevista con la BBC, Enrique dijo que cree que no se puede tener reconciliación sin verdad, y su demanda sobre la protección policial reveló la verdad sobre su batalla con el palacio.

“Sería agradable tener esa parte de reconciliación ahora”, dijo. “Si no quieres eso, depende completamente de ellos”.

Comentarios