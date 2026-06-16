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Internacional

Rusia espera visita de enviados de Trump a Moscú

El Kremlin prevé recibir a Steve Witkoff y Jared Kushner tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán prevista para esta semana

  • 16
  • Junio
    2026

El Kremlin informó que espera la llegada a Moscú de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner una vez que se concrete la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, prevista para el próximo 19 de junio.

El anuncio fue realizado por el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien señaló que la posible visita de ambos representantes de la Casa Blanca podría abrir una nueva etapa de contactos entre Washington y Moscú.

Conversación entre Putin y Trump

La expectativa sobre el viaje surge después de la conversación telefónica sostenida el domingo entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Según el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante ese diálogo ambos mandatarios abordaron la próxima llegada de los enviados especiales estadounidenses a la capital rusa.

Lavrov reiteró además que Moscú mantiene su compromiso con los acuerdos alcanzados durante la reunión celebrada entre Putin y Trump en Alaska el 15 de agosto del año pasado.

El canciller ruso recordó que el presidente Putin ha expresado en diversas ocasiones su respaldo a las propuestas impulsadas por Trump y manifestó su confianza en que los compromisos consensuados entre ambas partes puedan concretarse.

“Esperamos que esa postura, que fue consensuada sobre la base de la propuesta estadounidense, se haga realidad”, afirmó Lavrov.

Las autoridades rusas no han detallado públicamente el contenido de los acuerdos alcanzados en Alaska. Sin embargo, diversas versiones periodísticas señalan que incluyeron entendimientos relacionados con el control de territorios en el este y sur de Ucrania.

De concretarse el viaje, será la primera visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a Rusia desde enero pasado.


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