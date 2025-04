Sanciona EUA red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció sanciones contra una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En total, fueron castigadas seis personas y siete empresas involucradas en operaciones financieras ilegales que fortalecen a la organización criminal.

“Nuestra Administración está decidida a cortar su financiamiento y neutralizar la amenaza con todas las herramientas disponibles”, afirmó Bessent en un video publicado en sus redes sociales, destacando el papel del Departamento del Tesoro en la lucha contra el narcotráfico.

National security is economic security. Today, the @USTreasury Department proudly leveled new sanctions against financiers of the criminal Sinaloa drug cartel, which has flooded our borders with fentanyl and senselessly murdered innocent American citizens.