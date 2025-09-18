Sanciona EUA a La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves sanciones financieras contra La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa en disputa abierta con Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El Departamento del Tesoro bloqueó bienes y activos de La Mayiza y de seis de sus integrantes en territorio estadounidense, además de prohibir transacciones financieras con ellos.

Las sanciones llegan dos días después de que el Departamento de Estado ofreciera una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita detener a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como jefe del brazo armado de La Mayiza y encargado de controlar rutas de narcotráfico en Baja California.

La Mayiza es liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García, histórico líder del Cártel de Sinaloa y actualmente preso en Estados Unidos.

Las tensiones dentro del Cártel de Sinaloa se recrudecieron el año pasado, cuando Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, presuntamente tendió una trampa a “El Mayo” Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.

Desde entonces, La Mayiza y Los Chapitos mantienen enfrentamientos violentos, lo que ha fragmentado aún más a la organización criminal.