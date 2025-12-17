EUA sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a 'El Marro'

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su principal dirigente, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, por su papel en el robo de hidrocarburos, el lavado de dinero y la generación de violencia criminal.

Autoridades estadounidenses señalaron que las operaciones del CSRL han tenido un impacto significativo en la seguridad regional y en la economía, al fortalecer las estructuras financieras del grupo y alimentar un mercado energético ilegal que afecta a empresas legítimas y a las finanzas públicas de México.

Huachicol, principal fuente de ingresos

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el cártel obtiene la mayor parte de sus recursos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato.

Esta actividad ha sido clave en la disputa violenta que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conflicto que ha convertido al estado en uno de los más letales del país.

Órdenes desde prisión

Aunque “El Marro” fue sentenciado a 60 años de prisión, el Tesoro estadounidense asegura que continúa influyendo en las operaciones del CSRL desde la cárcel, presuntamente a través de intermediarios como abogados y familiares, manteniendo el control sobre la organización.

Las autoridades detallaron que parte del petróleo robado es introducido de contrabando a Estados Unidos, donde se etiqueta falsamente como residuos o materiales peligrosos para evadir impuestos y regulaciones.

Posteriormente, es vendido con descuentos en el mercado energético y las ganancias regresan a los cárteles en México.

Estas prácticas han provocado pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex), además de fomentar la corrupción y la violencia en diversas regiones del país.

El robo de combustible se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para varios cárteles.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses del CSRL y de “El Marro” en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones que los beneficien.

El Tesoro advirtió que violar estas medidas puede derivar en sanciones civiles y penales severas.

Estrategia contra el crimen organizado

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense mantiene una ofensiva para desmantelar a los cárteles, cortando su acceso al sistema financiero, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado transnacional.

