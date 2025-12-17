Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8_Yp38_NWYA_Aaq_JE_6dc18ef67e
Internacional

EUA sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a 'El Marro'

El Tesoro de EUA impuso sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, 'El Marro', por huachicol, lavado de dinero y violencia en Guanajuato

  • 17
  • Diciembre
    2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su principal dirigente, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, por su papel en el robo de hidrocarburos, el lavado de dinero y la generación de violencia criminal.

Autoridades estadounidenses señalaron que las operaciones del CSRL han tenido un impacto significativo en la seguridad regional y en la economía, al fortalecer las estructuras financieras del grupo y alimentar un mercado energético ilegal que afecta a empresas legítimas y a las finanzas públicas de México.

Huachicol, principal fuente de ingresos

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el cártel obtiene la mayor parte de sus recursos ilícitos del robo de combustible y petróleo en Guanajuato.

Esta actividad ha sido clave en la disputa violenta que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conflicto que ha convertido al estado en uno de los más letales del país.

Órdenes desde prisión

Aunque “El Marro” fue sentenciado a 60 años de prisión, el Tesoro estadounidense asegura que continúa influyendo en las operaciones del CSRL desde la cárcel, presuntamente a través de intermediarios como abogados y familiares, manteniendo el control sobre la organización.

Las autoridades detallaron que parte del petróleo robado es introducido de contrabando a Estados Unidos, donde se etiqueta falsamente como residuos o materiales peligrosos para evadir impuestos y regulaciones.

Posteriormente, es vendido con descuentos en el mercado energético y las ganancias regresan a los cárteles en México.

Estas prácticas han provocado pérdidas multimillonarias para Petróleos Mexicanos (Pemex), además de fomentar la corrupción y la violencia en diversas regiones del país.

El robo de combustible se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para varios cárteles.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses del CSRL y de “El Marro” en Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones que los beneficien.

El Tesoro advirtió que violar estas medidas puede derivar en sanciones civiles y penales severas.

Estrategia contra el crimen organizado

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración estadounidense mantiene una ofensiva para desmantelar a los cárteles, cortando su acceso al sistema financiero, como parte de una estrategia más amplia contra el crimen organizado transnacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_torre_alaia_d679e696cd
Aprueban regulación de preventas; regresarán dinero con intereses
c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley para regular preventas
AP_25351006885273_6d692be4ba
EUA ordena bloqueo de 'petroleros sancionados' rumbo a Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_17_at_10_25_19_PM_ba41e19e6d
Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas
finanzas_autos_f6339018e8
Ocupa NL tercer lugar a nivel nacional en ventas de autos
coahuila_presa_la_amistad_9edc3cb5ca
Presa La Amistad se vacía en medio de la peor sequía
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×