La actividad sísmica en esta zona, de acuerdo con Protección Civil, ha persistido con decenas de temblores en toda la región

Inicio / Internacional / Se elevan a 21 los heridos por el sismo de 4,7 en Nápoles

De acuerdo con el último informe de la Protección Civil italiana, 21 personas han resultado heridas a causa del sismo de 4.7 grados que afectó a la provincia de Nápoles (sur) este viernes; dos de las víctimas están en estado crítico. A lo largo de la noche se han registrado hasta sesenta réplicas menores.

El viernes pasado, a las 19:46 horas, tuvo lugar un temblor en Pozzuoli que fue el más potente detectado en los últimos cuatro decenios en los Campos Flégreos, una región con mucha actividad sísmica. El sismo se percibió también en Nápoles y otras localidades.

La actividad sísmica en esta zona, de acuerdo con Protección Civil, ha persistido con decenas de temblores; los sismógrafos han registrado unos sesenta después del terremoto de ayer.

De acuerdo con los medios de comunicación italianos, el terremoto ha provocado daños materiales y desmoronamientos parciales en algunos edificios, lo que requirió la evacuación de más de 20 familias anoche. En un centro de acogida en Pozzuoli, se prepararon 185 camas para cuidar a los heridos.

Esta región presenta un elevado nivel de actividad sísmica: el Golfo de Nápoles está situado entre el volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera compuesta por alrededor de veinte cráteres, la mayoría ubicados debajo del mar. Los griegos antiguos le dieron este nombre (tierra ardiente).

Los Campos Flégreos y sus ciudades, donde vive medio millón de habitantes, están pasando por una etapa denominada 'bradisismo', un fenómeno que eleva la altura del terreno en proporción al gas y magma que se acumulan a gran profundidad.

Los sismos más notables previos al suceso del viernes ocurrieron el 12 de marzo y el 30 de junio del 2025, con una magnitud de 4,6.