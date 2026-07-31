Trump exige a Israel cumplir plan de paz en Gaza

Donald Trump advirtió que se sentiría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple los compromisos del plan de paz para Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría "muy, muy decepcionado" si Israel no respeta los compromisos asumidos dentro del plan de paz para Gaza y el acuerdo de desarme con Hamás, señaló un funcionario de la Administración estadounidense citado por medios de comunicación.

De acuerdo con la fuente, el Gobierno estadounidense no ha solicitado nuevas concesiones a Israel, sino únicamente que cumpla con el plan de 20 puntos que previamente aceptó, por lo que existe confianza en que mantendrá su participación en el proceso.

El funcionario añadió que, ante los diversos desafíos que enfrenta el Gobierno israelí, considera poco probable que busque convertir este asunto en un conflicto adicional, por lo que espera que continúe colaborando con la iniciativa.

Desarme será gradual

Respecto al calendario para concretar el desarme de Hamás, la Administración estadounidense indicó que la prioridad es garantizar que cada etapa del proceso se implemente correctamente, antes que cumplir plazos rígidos.

En ese sentido, estimó que durante las próximas semanas continuarán afinándose los detalles del acuerdo y que podrían observarse avances importantes en un periodo de uno a dos meses.

Un día antes, Trump anunció que la Junta de Paz creada por su Gobierno logró un acuerdo para impulsar el desarme total de Hamás y otros grupos armados palestinos, medida que calificó como un paso histórico hacia la conformación de un nuevo gobierno en la Franja de Gaza.

La propuesta contempla la eliminación progresiva de la infraestructura militar del grupo, el desmantelamiento de túneles y arsenales, así como un mecanismo de supervisión internacional durante todo el proceso.

Además, establece que el avance del plan dependerá del cumplimiento del alto el fuego, el cese total de las operaciones militares y una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

Hamás respalda el acuerdo

La Junta de Paz difundió este viernes los principales puntos de la hoja de ruta, donde se establece que tanto Israel como Hamás y las demás facciones palestinas deberán cumplir plenamente con los compromisos pendientes del Protocolo de Sharm el Sheij, incluido el cese de las hostilidades.

El documento también señala que la negociación para implementar la segunda fase del plan —que incluye la desmilitarización, la creación de una nueva autoridad de gobierno, una retirada más amplia del Ejército israelí y la reconstrucción de Gaza— deberá comenzar dentro de los 14 días posteriores a la aprobación del acuerdo, con posibilidad de ampliar ese plazo.

Hamás confirmó este viernes su participación en el acuerdo de desarme y aseguró que el pacto también contempla la obligación de Israel de retirarse de la Franja de Gaza.

Hasta el momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ha emitido una postura pública sobre el anuncio.