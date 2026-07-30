De acuerdo con las autoridades, el sismo ocurrió a las 19:58 hora local con epicentro a 13 km de San Fernando. Hasta el momento no se reportan víctimas

Inicio / Internacional / Sismo de 5,6 sacude la Amazonía central de Perú

Un sismo de magnitud 5,6 sacudió este jueves la Amazonía central de Perú, sin reportarse víctimas ni daños al momento, informaron las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo ocurrió a las 19:58 hora local. El epicentro fue ubicado en la Amazonía, a 13 kilómetros al Este-Noreste de la localidad de San Fernando en la región Ucayali. La profundidad fue de 154.4 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0512

Fecha y Hora Local: 30/07/2026 19:58:43

Magnitud: 5.7

Profundidad: 116km

Latitud: -8.23

Longitud: -74.18

Intensidad: IV Pucallpa

Referencia: 42 km al NE de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayalihttps://t.co/clz7IPMb2D — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 31, 2026

El centro de operaciones de emergencia nacional indicó que el sismo fue percibido “entre leve y moderado” por la población, pero no reportó daños de ningún tipo al momento.

Los sismos son frecuentes en Perú, ya que el país se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico.