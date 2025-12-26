Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ucrania_eua_reunion_e5bc7007a9
Internacional

Se reunirán Zelensky y Trump este fin de semana en Florida

El presidente de Ucrania confirmó que se reunirá con Donald Trump este fin de semana en Florida. El encuentro buscará avanzar en garantías de seguridad

  • 26
  • Diciembre
    2025

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que sostendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo fin de semana en Florida, en lo que representa un nuevo paso dentro de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Diálogo clave sobre seguridad y paz

Zelensky explicó que durante el encuentro se abordarán las garantías de seguridad para Ucrania y el avance del plan de paz impulsado por Washington.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, el documento de 20 puntos que se discute entre las partes se encuentra “prácticamente listo”, con un avance cercano al 90%.

Cabe señalar que la reunión se da en un contexto de negociaciones complejas, marcadas por posiciones encontradas entre Kiev y Moscú, lo que ha dificultado alcanzar acuerdos concretos tras casi cuatro años de conflicto armado.

Contactos previos con enviados de Estados Unidos

El anuncio se produjo después de que Zelensky revelara haber mantenido una conversación positiva con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, así como con Jared Kushner, yerno del presidente Trump, quienes han participado en las gestiones diplomáticas recientes.

Moscú confirma acercamientos con Washington

Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que existen canales de comunicación abiertos con representantes estadounidenses.

Señaló que, tras reuniones recientes en Florida entre enviados de ambos países, se acordó mantener el diálogo.

La guerra continúa en el terreno

Mientras se desarrollan las gestiones diplomáticas, los enfrentamientos no se detienen. Ataques con drones rusos provocaron cortes de electricidad en la ciudad ucraniana de Mykolaiv y sus alrededores, según autoridades locales.

Por su parte, Ucrania informó que atacó una refinería clave en la región rusa de Rostov utilizando misiles Storm Shadow, suministrados por el Reino Unido.

El gobierno ruso confirmó daños en la instalación y reportó a un bombero herido durante las labores para controlar el incendio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25361343030234_65cc8619e2
Ataque ruso con misiles y drones deja decenas de heridos en Kiev
EH_CONTEXTO_2025_12_27_T100907_000_2734391da0
Maduro rechaza la guerra y llama al diálogo en América
EH_UNA_FOTO_2025_12_27_T090643_918_85af50ded5
Carlos III y el príncipe Guillermo alistan visitas a EUA en 2026
publicidad

Últimas Noticias

Bad_Bunny_toca_pieza_en_Museo_de_Antropologia_y_causa_polemica_0564599bd0
Bad Bunny toca pieza en Museo de Antropología y causa polémica
Whats_App_Image_2025_12_27_at_10_26_14_PM_2_288771b9ee
Investigan muerte de capibara recién ingresado a Tamatán
liberan_a_raul_meza_abonce_joven_detenido_protestas_carlos_manzo_michoacan_9d98734f8c
Liberan a Raúl Meza tras protestas por asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×