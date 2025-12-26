Se reunirán Zelensky y Trump este fin de semana en Florida

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que sostendrá una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo fin de semana en Florida, en lo que representa un nuevo paso dentro de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Diálogo clave sobre seguridad y paz

Zelensky explicó que durante el encuentro se abordarán las garantías de seguridad para Ucrania y el avance del plan de paz impulsado por Washington.

De acuerdo con el mandatario ucraniano, el documento de 20 puntos que se discute entre las partes se encuentra “prácticamente listo”, con un avance cercano al 90%.

Cabe señalar que la reunión se da en un contexto de negociaciones complejas, marcadas por posiciones encontradas entre Kiev y Moscú, lo que ha dificultado alcanzar acuerdos concretos tras casi cuatro años de conflicto armado.

Contactos previos con enviados de Estados Unidos

El anuncio se produjo después de que Zelensky revelara haber mantenido una conversación positiva con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, así como con Jared Kushner, yerno del presidente Trump, quienes han participado en las gestiones diplomáticas recientes.

Moscú confirma acercamientos con Washington

Desde Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que existen canales de comunicación abiertos con representantes estadounidenses.

Señaló que, tras reuniones recientes en Florida entre enviados de ambos países, se acordó mantener el diálogo.

La guerra continúa en el terreno

Mientras se desarrollan las gestiones diplomáticas, los enfrentamientos no se detienen. Ataques con drones rusos provocaron cortes de electricidad en la ciudad ucraniana de Mykolaiv y sus alrededores, según autoridades locales.

Por su parte, Ucrania informó que atacó una refinería clave en la región rusa de Rostov utilizando misiles Storm Shadow, suministrados por el Reino Unido.

El gobierno ruso confirmó daños en la instalación y reportó a un bombero herido durante las labores para controlar el incendio.

