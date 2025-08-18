Cerrar X
Se_reunen_Trump_y_Zelensky_en_la_Casa_Blanca_para_acuerdo_de_paz_19d5496d6c
Internacional

Se reúnen Trump y Zelensky en la Casa Blanca para acuerdo de paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, antes de la reunión para tratar de poner fin a la guerra

  • 18
  • Agosto
    2025

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, antes de que ambos celebren una reunión crucial para tratar de poner fin a la guerra iniciada por Rusia contra su vecino en 2022 ante la mirada de varios líderes europeos que han viajado también a Washington para apoyar a Kiev.

Vistiendo con una camisa y chaqueta negras, un cambio con respecto a su tradicional indumentaria, Zelensky fue recibido en el Ala Oeste de la Casa Blanca por Trump, mientras que el resto de líderes europeos que llegaron antes hicieron su entrada por el Pórtico Sur.

Antes de la llegada de Zelensky, arribaron también a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelenski y que, tras un almuerzo con todos los mandatarios que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.

Se cree además que Trump, que tras verse con Putin parece haber descartado la posibilidad de un alto el fuego preventivo, podría presentar a su vez una oferta de garantía de seguridad a Kiev ante posibles invasiones futuras.

El objetivo del presidente estadounidense pasa aparentemente por lograr además que Zelenski y Putin se vean cara a cara para sellar la paz.

El viaje de los líderes europeos a Washington para mostrar su apoyo a Zelenski se produce después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar "jugando" con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Se_reunen_Trump_y_Putin_para_frenar_guerra_en_Ucrania_84aa817305
Aún no hay acuerdo de paz en Ucrania tras reunión Trump-Putin
EH_DOS_FOTOS_2025_08_15_T092632_192_42fd7ad380
En México 'manda el pueblo', no EUA, responde Sheinbaum a Trump
trump_putin_5397d4a2df
Habrá 'consecuencias graves' si Putin no para la guerra: Trump
publicidad

Últimas Noticias

Copan_ruinas_intervencion_tuneles_2_0aa1b34b1f
Honduras destina un $1 mdd para cuidar ruinas Mayas
b89e92f4_2f43_4db4_a9f1_4ab1dc249cf9_7746da5682
Omisión de cuidados, el reporte con mayor incidencia en Coahuila
Gyvxg_L2_XQAA_Nujn_761d803c8c
Se descarrila vagón del Tren Maya en estación Izamal
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×