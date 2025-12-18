Enviado ruso viajará a Florida por plan de paz para Ucrania

Un enviado del Kremlin viajará a Florida para analizar un plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, indicó un funcionario estadounidense el jueves, parte de las gestiones diplomáticas del gobierno del presidente Donald Trump en pos de un posible acuerdo.

Kirill Dmitriev, quien dirige el fondo soberano de Rusia, se reunirá el sábado en Miami con el enviado de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del mandatario, según un funcionario estadounidense que habló a condición de guardar el anonimato para declarar sobre una reunión que aún no ha sido anunciada públicamente.

El funcionario indicó que Witkoff y Kushner se sentarán con Dmitriev tras sostener reuniones con funcionarios ucranianos y europeos en Berlín esta semana, en las que conversaron sobre garantías de seguridad de Washington para Kiev, concesiones territoriales y otros aspectos del plan redactado por el gobierno estadounidense para poner fin a la guerra.

Cuando se le preguntó sobre la reunión en Miami, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el jueves que Moscú se prepara para establecer contactos con Estados Unidos con el objetivo de conocer los resultados de las reuniones en Berlín, pero no dio más detalles.

Trump ha puesto en marcha un amplio impulso diplomático para poner fin a casi cuatro años de combates tras la invasión por parte de Rusia a Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, pero los empeños de Washington se han topado con exigencias por parte de Moscú y Kiev que divergen fuertemente entre sí.

El presidente ruso Vladímir Putin advirtió el miércoles que el Kremlin procurará extender sus avances en Ucrania si Kiev y sus aliados occidentales rechazan las exigencias rusas en las conversaciones de paz.

Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, al igual que la península de Crimea —que se anexó ilegalmente en 2014—, sean reconocidas como territorio ruso. También ha exigido que Ucrania se retire de algunas áreas en el este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado, algo que el gobierno ucraniano ha rechazado.

El Kremlin también insiste en que Ucrania abandone su intento de sumarse a la OTAN, y advierte que no aceptará el despliegue de soldados de miembros de la alianza y los considerará un “blanco legítimo”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, al preguntársele el jueves sobre sus comentarios de la semana pasada —que fueron interpretados como un abandono de la candidatura de Ucrania a la OTAN— y si estaba dispuesto a cambiar la Constitución ucraniana para eliminar la referencia a unirse a la alianza atlántica, dijo que no veía razón para hacerlo.

“Mis palabras no pueden ser interpretadas de ninguna otra manera”, expresó Zelenskyy. “Nuestra posición sigue inalterada”. Aunque Estados Unidos no ve a Ucrania en la OTAN “por ahora”, señaló, “los políticos cambian”.

Zelenskyy dijo que se prevé que funcionarios de su país sostengan negociaciones en Estados Unidos el viernes o sábado.

“Tenemos avances en nuestro diálogo con la parte estadounidense respecto a algunos de nuestros puntos, ellos también hablan con la parte rusa”, expresó el mandatario ucraniano en una visita a Bruselas, donde los líderes de la UE decidirían si han de usar decenas de miles de millones de euros en activos rusos congelados para respaldar un préstamo con el objetivo de satisfacer las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años.

“Estamos en guerra y Estados Unidos es quien toma las decisiones, quien realmente puede detener a Putin, y cuento con ello”, apuntó Zelenskyy. “Realmente cuento con la presión de Estados Unidos. Putin no quiere detener esta guerra, pero puede hacerlo si Estados Unidos presiona más”.

Mientras los aliados europeos se reunían para la cumbre, en la que hay mucho en juego, Rusia y Ucrania intercambiaron más ataques aéreos.

La fuerza aérea ucraniana indicó que Rusia disparó 82 drones de varios tipos contra Ucrania durante la noche, de los cuales 63 fueron interceptados o bloqueados.

En Cherkasy, drones rusos dirigidos contra infraestructura crucial hirieron a seis personas y dejaron varias partes de la ciudad sin electricidad, indicó Ihor Taburets, jefe de la administración regional. Los drones rusos también hirieron a cuatro personas en Kryvyi Rih y a siete cerca de Odesa, según autoridades locales.

Por otro lado, en la región rusa de Rostov, un ataque nocturno de drones ucranianos provocó la muerte de tres personas, entre ellas dos miembros de la tripulación de un barco de carga que fue alcanzado en Rostov del Don y otro hombre que murió en Bataysk. Al menos 10 personas más resultaron heridas, indicaron autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus defensas antiaéreas interceptaron 47 drones ucranianos durante la noche.

