Se une la activista Greta Thunberg al barco de ayuda rumbo a Gaza

La activista climática Greta Thunberg y otros 11 activistas zarparán el domingo por la tarde hacia Gaza en un barco con el objetivo de "romper el asedio de Israel" al devastado territorio, dijeron los organizadores.

El velero Madleen, operado por el grupo activista Freedom Flotilla Coalition, partirá del puerto siciliano de Catania, en el sur de Italia.

Intentará llegar a las costas de la Franja de Gaza en un esfuerzo por llevar algo de ayuda y aumentar la "conciencia internacional" sobre la crisis humanitaria en curso, dijeron los activistas en una conferencia de prensa el domingo, antes de la partida.

