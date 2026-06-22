Decomisan más de 36 mil litros de hidrocarburo en Jalisco

Al llegar al lugar, encontraron tres vehículos abandonados y atascados en un camino de terracería, en los que se encontraba el combustible asegurado

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La Fiscalía General de la República (FGR) decomisó este lunes más de 36 mil litros de hidrocarburo tras el aseguramiento de un petrolífero en Tala, Jalisco.

De acuerdo con las autoridades federales,

Elementos de la Secretaría de Defensa (Sedena) detallaron a través de un Informe Policial Homologado (IPH) que recibieron un reporte sobre la disminución de flujo en el poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la localidad de Ruiseñores.

Al llegar al lugar, encontraron tres vehículos abandonados y atascados en un camino de terracería, en los que se encontraban alrededor de 36 mil litros de hidrocarburo.

Tanto las decenas de combustibles como los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades, para ser integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

Incineran más de 150 kilos de narcóticos en Quintana Roo

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incineraron más de 150 kilogramos de narcóticos y destruyeron 279 objetos constitutivos en Quintana Roo.

En el evento de incineración en las instalaciones de la 10/a. Brigada de Policía Militar, con sede en el municipio de Isla Mujeres, agentes del Ministerio Público Federal (AMPF) coordinaron las diligencias necesarias para la identificación, el conteo y el pesaje de los narcóticos.