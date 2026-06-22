En el mensaje, sostuvo que nada de lo ocurrido justifica su comportamiento y expresó una disculpa dirigida al personal del restaurante

Inicio / Nuevo León / Alcalde de El Carmen se disculpa tras polémico video de agresión

Luego de que el video de la presunta agresión contra un empleado de una taquería comenzara a difundirse ampliamente en redes sociales, el alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, publicó un comunicado en el que reconoció que su actuación fue incorrecta y ofreció una disculpa pública.

A través de sus redes sociales, el edil señaló que reaccionó de manera equivocada en una situación que involucraba a su hija y admitió que permitió que la emoción y la impotencia del momento influyeran en sus acciones.

En el mensaje, sostuvo que nada de lo ocurrido justifica su comportamiento y expresó una disculpa dirigida al personal del restaurante, especialmente a los meseros involucrados, así como al propietario de la taquería y a los comensales que presenciaron el incidente.

Alcalde de El Carmen se disculpa tras viralización del video

La publicación del comunicado ocurrió después de que se viralizara un video en el que presuntamente se observa al alcalde involucrado en una agresión contra un trabajador de una taquería.

De acuerdo con la información difundida, los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en el negocio de tacos Focos Amarillos, ubicado sobre la avenida José Vasconcelos, en el municipio de San Pedro.

Pese a la disculpa pública del alcalde, el caso podría escalar a instancias legales. El dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rodolfo Peña Martínez, informó ante el Congreso del Estado que presentarán una denuncia penal en su contra.

Anuncian denuncia penal por presunta agresión y abuso de autoridad

La acción judicial contempla señalamientos por presuntos delitos de violencia física, amenazas y abuso de autoridad.

“Gerardo de la Garza, quien ha demostrado ser un alcalde prepotente y abusivo, atacó al empleado sin motivo alguno y, además, aprovechó el apoyo de sus guaruras para amedrentar a los trabajadores del local”, declaró Peña Martínez.

El dirigente agregó que se brindará asistencia jurídica y psicológica a las personas afectadas por la actitud violenta atribuida al alcalde.