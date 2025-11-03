Cerrar X
Internacional

Secretario de Defensa de EUA visita la frontera entre las Coreas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este lunes la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a Corea del Norte y Corea del Sur

  • 03
  • Noviembre
    2025

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó este lunes la Zona Desmilitarizada (DMZ) que divide a Corea del Norte y Corea del Sur, al iniciar una gira de dos días centrada en la cooperación en materia de seguridad con Seúl.

Acompañado por el ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, Hegseth participó en una sesión informativa con mandos militares en el Puesto de Observación Ouellette, ubicado cerca de la línea de demarcación militar.

Este emblemático punto ha sido visitado anteriormente por varios mandatarios estadounidenses, entre ellos Donald Trump en 2019.

Durante la jornada, ambos funcionarios también recorrieron la aldea fronteriza de Panmunjom, lugar histórico donde en 1953 se firmó el armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa surcoreano, la visita “reafirmó la firme postura de defensa combinada y la estrecha coordinación” entre ambos países, aliados estratégicos ante las crecientes tensiones en la península coreana.


