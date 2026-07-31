Marco Rubio arremete contra la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado de Estados Unidos calificó a la Corte Penal Internacional como una organización ilegítima y anunció acciones para limitar su influencia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó a la Corte Penal Internacional (CPI) como una organización "francamente ilegítima" y celebró que varios países hayan decidido apartarse del organismo, al considerar que su actuación excede sus atribuciones.

Durante una reunión del gabinete estadounidense celebrada en Camp David, Rubio criticó que el tribunal tenga la capacidad de emitir órdenes de detención contra líderes internacionales y sostuvo que Washington intentó impulsar cambios dentro de la institución, sin obtener respuesta favorable.

"Intentamos promover reformas y pedimos que nos escucharan, pero se negaron; son muy arrogantes", afirmó el funcionario, quien adelantó que el Gobierno estadounidense buscará impulsar una iniciativa para limitar el alcance de la Corte.

Advierte riesgos para funcionarios de EUA

Rubio sostuvo que la postura crítica hacia la CPI no corresponde únicamente a Estados Unidos, sino que otros países también han decidido distanciarse del organismo internacional.

Según el secretario de Estado, la facultad de la Corte para investigar y acusar a personas de Estados que no forman parte del tratado que la creó representa un riesgo para militares, funcionarios y dirigentes políticos estadounidenses.

"Lo que esto significa literalmente para el futuro es que los militares estadounidenses, los líderes políticos y otras personas podrían verse objeto de una acusación formal por parte de esta Corte Penal Internacional", señaló.

Contexto tras la visita de Netanyahu

Las declaraciones de Rubio se produjeron después de la visita a Washington del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra.

Estados Unidos no es miembro de la CPI, por lo que la orden judicial no tuvo efectos durante la estancia del mandatario israelí en territorio estadounidense.

Durante el mismo encuentro de gabinete, Rubio también informó sobre una reunión celebrada en Washington con representantes de más de 60 países para fortalecer la cooperación internacional contra el terrorismo y la violencia de extrema izquierda.

El funcionario expresó su confianza en que esa iniciativa permita consolidar una alianza internacional enfocada en combatir ese tipo de amenazas mediante una estrategia coordinada entre los países participantes.