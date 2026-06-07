Seis personas resultan heridas en apuñalamiento múltiple en NY

La tarde de este domingo, seis personas resultaron heridas en una serie de apuñalamientos registrados en el metro de Nueva York, específicamente en la estación Penn, ubicada en el centro de Manhattan.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque ocurrió en uno de los principales centros de transporte de la ciudad y el presunto responsable ya fue detenido por elementos de seguridad.

El Departamento de Bomberos de Nueva York informó que los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 19:00 horas, donde encontraron a una víctima con heridas de gravedad, dos personas con lesiones moderadas y otras dos con heridas leves.

Todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue para recibir atención médica, mientras que las autoridades confirmaron que el sospechoso permanece bajo custodia, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre su identidad o los posibles motivos del ataque.

El incidente ocurre previo a la visita de Donald Trump

Este hecho se registró apenas un día antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Nueva York para asistir al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Madison Square Garden, recinto que se encuentra justo encima de la estación Penn.

La visita presidencial ya había motivado un reforzamiento de los operativos de seguridad en la zona, con la participación del Servicio Secreto, el Departamento de Policía de Nueva York y otras agencias federales y locales.

La estación Penn es considerada uno de los nodos de transporte más importantes y concurridos de Nueva York, al conectar servicios ferroviarios, metro y rutas de autobuses que movilizan a miles de personas diariamente.

Tras el ataque, las autoridades mantienen un operativo especial en el área mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el apuñalamiento múltiple.

Sin bolsos ni fiestas afuera del MSG por asistencia de Trump

Los New York Knicks advirtieron a los aficionados que lleven lo menos posible al Juego 3 de las Finales de la NBA y les están pidiendo que lleguen al menos dos horas antes del salto inicial como parte de medidas de seguridad reforzadas, ya que el presidente Donald Trump asistirá al partido.

Los Knicks informaron el sábado que se aplicará una estricta política de no permitir bolsas y que habrá “procedimientos de control al estilo de la TSA” para los aficionados que ingresen al Madison Square Garden para el partido, programado para comenzar el lunes poco después de las 20:40 horas tiempo local.

La visita de Trump también echó por tierra una fiesta para ver el Juego 3 fuera del MSG. El Departamento de Policía de Nueva York indicó que la decisión se tomó en coordinación con el Servicio Secreto.

Este tipo de fiestas, en las que miles de aficionados se aglomeran para ver el partido en una pantalla gigante, han sido un punto de fricción para el departamento de policía de la ciudad, incluso sin la complicación de una visita presidencial.

Más de dos docenas de personas fueron arrestadas después de que la fiesta del viernes para ver el partido se desbordara hacia las calles que rodean el Garden tras la victoria de los Knicks sobre los San Antonio Spurs. Una mujer fue acusada de golpear a un agente de policía en la cara, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

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