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Internacional

Irán advierte de que responderá a los ataques israelíes en Líbano

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut

  • 14
  • Junio
    2026

El Ejército de Irán advirtió que responderá a los ataques de Israel contra el Líbano debido a que se pone en peligro la firma de un acuerdo de paz entre Teherán y Washington.

Según el subcomandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, esto no pasará desapercibido.

“Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta” afirmó para medios locales.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, ya advirtió antes de que los nuevos ataques israelíes contra el barrio Dahye de Beirut hacían “imposible hablar de seguir adelante”.

Al menos tres personas murieron y otras seis resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye.

Irán y Estados Unidos están muy cerca de firmar un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y de hecho el presidente Donald Trump prevé que se firme hoy este cese al fuego, a lo que Teherán niega.

Irán alerta que si EUA no cumple compromisos, el acuerdo peligra

Irán afirmó que si Estados Unidos no cumple sus compromisos en el Líbano, el acuerdo de paz peligra porque sería “imposible hablar de seguir adelante”.

A través de redes sociales, el negociador jefe Mohamad Baqer Qalibaf reafirmó la postura del país iraní.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán alerta que si EUA no cumple compromisos, el acuerdo peligra


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