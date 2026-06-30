Sube a 1,943 cifra de muertos por sismos en Venezuela

Seis días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela, el saldo oficial aumentó a 1,943 personas fallecidas y 10,571 heridas

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Seis días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, la tragedia sigue creciendo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas ascendió a 1,943, mientras que otras 10,571 resultaron heridas como consecuencia de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados la semana pasada.

Las labores de búsqueda continúan sin descanso en las zonas más afectadas, donde miles de rescatistas nacionales e internacionales mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

Decenas de miles de personas siguen desaparecidas o son buscadas por sus familiares.

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La Guaira concentra la mayor devastación

Rodríguez explicó que las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar, en el estado de La Guaira, concentran la mayor parte de la tragedia.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, alrededor de 30,000 personas, entre habitantes y turistas, se encontraban en ambas localidades cuando ocurrieron los terremotos.

Del total, entre 13,400 y 13,500 lograron ponerse a salvo por sus propios medios, mientras que 6,461 personas fueron rescatadas por los equipos de emergencia.

Menor sobrevive tras seis días bajo los escombros

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que un niño de tres años fue rescatado con vida luego de permanecer atrapado durante seis días bajo los escombros en La Guaira.

El rescate fue realizado por brigadas especializadas provenientes de Jordania, que forman parte del contingente internacional desplegado en Venezuela.

Rodríguez detalló que más de 3,300 rescatistas trabajan actualmente en el país, apoyados por 140 perros especializados en búsqueda y rescate, además de un amplio operativo de ayuda humanitaria.

Asimismo, informó que más de 75,000 familias resultaron afectadas por los terremotos.

Llega más ayuda internacional

La Unicef anunció el envío de 47 toneladas métricas de ayuda humanitaria procedente de las reservas de la Unión Europea, que incluyen medicamentos, insumos para atención de partos, equipos para tratamiento de enfermedades, sistemas de purificación de agua, depósitos para almacenamiento y tiendas de campaña.

El director regional del organismo para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, advirtió que cientos de miles de personas siguen necesitando apoyo inmediato.

"Las familias de los estados afectados necesitan urgentemente agua potable y acceso a atención médica. Muchas duermen a la intemperie, temerosas de las réplicas", señaló.

Según las estimaciones de Unicef, alrededor de 680,000 niños requieren asistencia humanitaria en las zonas afectadas.