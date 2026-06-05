Aprueba Senado de EUA millonarios fondos para reforzar al ICE

Tras meses de bloqueo político y negociaciones marcadas por desacuerdos entre republicanos y demócratas, el Senado de EUA aprobó un paquete de financiamiento por 70,000 millones de dólares destinado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza.

La iniciativa recibió luz verde durante la madrugada del viernes con una votación de 52 votos a favor y 47 en contra. El proyecto busca garantizar recursos para ambas agencias durante los próximos tres años, cubriendo el resto del mandato del presidente Donald Trump.

La aprobación representa una de las principales victorias legislativas para la administración republicana en materia migratoria, un tema que ha ocupado un lugar central en la agenda política rumbo a las elecciones de este año.

¿Qué incluye el nuevo financiamiento?

El proyecto contempla recursos para fortalecer las operaciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza, organismos encargados de la aplicación de las leyes migratorias y la vigilancia de la frontera sur de EUA.

Los republicanos argumentaron que el financiamiento es necesario para mantener las operaciones de seguridad nacional y responder al aumento de los desafíos migratorios registrados en los últimos años.

La medida avanzó sin apoyo demócrata significativo después de que los legisladores republicanos recurrieran a mecanismos parlamentarios para superar meses de obstrucción legislativa.

El fondo de compensación provocó divisiones

Aunque la propuesta se centraba en el financiamiento migratorio, gran parte del debate giró en torno a un fondo de compensación de 1.776 millones de dólares relacionado con un acuerdo legal alcanzado por Trump.

La controversia surgió debido a la posibilidad de que esos recursos pudieran beneficiar a aliados del presidente que afirman haber sido perseguidos por motivos políticos. El tema provocó diferencias incluso dentro del Partido Republicano y retrasó la aprobación del paquete durante varias semanas.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, reconoció que la discusión sobre el fondo consumió gran parte del tiempo de negociación y dificultó la votación final.

Durante el proceso se presentaron diversas enmiendas para bloquear de manera permanente esos desembolsos. Sin embargo, todas fueron rechazadas por el pleno.

Republicanos enfrentan desacuerdos internos

Uno de los intentos más relevantes fue impulsado por el senador republicano Bill Cassidy, quien propuso redirigir los recursos hacia agentes de seguridad lesionados durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La propuesta fue derrotada, al igual que otros esfuerzos presentados tanto por republicanos como por demócratas para impedir que el fondo pudiera utilizarse en el futuro.

El senador Thom Tillis también promovió una enmienda para cancelar el mecanismo de compensación y trasladar los recursos a programas contra el fraude dentro del Departamento de Justicia. Esa iniciativa tampoco logró los votos necesarios.

Las diferencias dejaron expuestas tensiones dentro del propio partido gobernante en un momento clave del calendario electoral.

La propuesta pasa ahora a la Cámara de Representantes

Con la aprobación en el Senado, el proyecto será enviado a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea analizado la próxima semana.

Los demócratas sostienen que cualquier financiamiento adicional para las agencias migratorias debería incluir restricciones sobre las operaciones federales, mayores controles para los agentes y nuevas garantías para la protección de los derechos civiles.

Sin embargo, los republicanos han defendido la necesidad de aprobar recursos sin condiciones adicionales para evitar afectaciones en las operaciones del ICE y de la Patrulla Fronteriza.

La decisión pone fin a varios meses de incertidumbre presupuestaria para ambas agencias y refuerza una de las principales prioridades de la administración Trump en materia de seguridad fronteriza e inmigración.

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