Senado aprueba en lo general Ley Federal de Cine y el Audiovisual

El Senado de la República aprobó en lo general este miércoles el proyecto de decreto de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

Durante la sesión de este 15 de abril en la Cámara de Senadores, se aprobó dicha legislación con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, la cual abrogará la previa Ley Federal de Cinematografía.

"Conforme al registro del sistema electrónico se han emitido 106 votos, de los cuales, 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones."

✅ Con 87 votos a favor, uno en contra y 18 abstenciones, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que crea la Ley Federal de Cine y el Audiovisual y se abroga la Ley Federal de Cinematografía. — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

El anuncio de esta legislación se dio el pasado 15 de febrero, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a miembros de la industria cinematográfica para anunciar los incentivos brindados a dicho sector.

Afirmó que se ampliarán diversos espacios para apoyar a todos aquellos jóvenes que quieran aprender sobre los oficios de la industria cinematográfica, los cuales serán gratuitos.

Anuncian incentivos para Industria Cinematográfica y Audivisual

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo, el anuncio de incentivos para la Industria Cinematográfica y Audivisual desde el Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria federal agradeció la presencia de miembros de la industria cinematográfica como Inna Payón como Salma Hayek.

Aquí te presentamos la nota completa: Anuncian incentivos para Industria Cinematográfica y Audivisual

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