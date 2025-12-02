Si Europa quiere guerra, estamos listos, advierte Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, elevó el tono contra Europa al rechazar este martes las propuestas incluidas en el plan de paz para Ucrania.

La declaración se produjo horas antes de recibir en el Kremlin al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en medio de un clima de desconfianza entre Moscú y Occidente.

Putin acusa a Europa de bloquear negociaciones

Durante un foro del banco VTB, Putin arremetió contra Francia, Alemania y el Reino Unido, a quienes responsabilizó de obstaculizar cualquier intento de diálogo.

Según el mandatario, las potencias europeas “se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump”.

“Ellos no tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra”, aseguró al acusar que las condiciones impuestas en el plan europeo son “inadmisibles” para Moscú y buscan “bloquear todo el proceso de paz”.

“No atacaremos Europa, pero estamos preparados”

Aunque negó que Rusia tenga planes de lanzar una ofensiva contra algún país europeo, Putin lanzó su mensaje más contundente de la jornada.

“Si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo. Aquí no debe haber ninguna duda”, advirtió.

El mandatario insistió en que “no tenemos intención de atacar Europa”, pero acusó a los gobiernos europeos de vivir “en la ilusión” de que pueden lograr una derrota estratégica de Rusia.

Moscú presume avances en Ucrania, Kiev lo niega

Putin también destacó que el ejército ruso habría tomado el bastión de Pokrovsk, en la región de Donetsk, lo que calificó como su mayor avance en más de tres años de guerra.

Por su parte, las autoridades ucranianas rechazan esa versión.

