Advierte Canadá represalias si EUA aplica aranceles del 50%

Mark Carney afirmó que mantiene negociaciones con Washington, pero aseguró que su gobierno tiene listas medidas de respuesta si fracasa el diálogo

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que su gobierno intensifica las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo comercial, aunque advirtió que está preparado para responder si la administración de Donald Trump concreta la imposición de aranceles del 50% a productos canadienses.

Los gravámenes fueron anunciados por Trump el pasado lunes y, de mantenerse el calendario previsto, entrarían en vigor el próximo 19 de agosto, afectando una amplia gama de exportaciones canadienses.

Tras reunirse con los primeros ministros de las provincias y líderes territoriales en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo, Carney afirmó que su gobierno mantiene abiertas todas las opciones de respuesta, aunque descartó actuar antes de que los aranceles entren en vigor.

"Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto", declaró el primer ministro canadiense.

Canadá mantiene negociaciones con Washington

Carney explicó que las conversaciones con EUA continúan con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial integral antes de la fecha límite.

El mandatario consideró que la amenaza arancelaria podría formar parte de la estrategia negociadora de la administración estadounidense, ya que este tipo de procesos suelen fijar plazos acompañados de anuncios de gravámenes elevados.

"Todo está sobre la mesa si no logramos un acuerdo", señaló, aunque insistió en que responder anticipadamente sería contraproducente para las negociaciones.

El gobierno canadiense también reiteró que continuará fortaleciendo su economía interna y ampliando sus relaciones comerciales con otros mercados para reducir su dependencia de EUA.

Aranceles afectarían miles de millones en exportaciones

Los nuevos aranceles alcanzarían productos como miel, bebidas alcohólicas, cemento, lácteos, madera, palos de hockey y otros bienes manufacturados.

Quedarían excluidos productos energéticos, potasa, minerales estratégicos y pescado, aunque también resultarían afectados bienes que anteriormente estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Washington decidió no renovar dicho acuerdo comercial, lo que abrió una nueva ronda de negociaciones que podría extenderse hasta 2036.

De acuerdo con un análisis de la institución financiera canadiense Desjardins, los nuevos gravámenes impactarían alrededor de 28,000 millones de dólares canadienses en exportaciones anuales hacia EUA, equivalentes a cerca del 5% de las importaciones estadounidenses provenientes de Canadá.

El reporte también advierte que, además del efecto directo sobre el comercio, la incertidumbre podría reducir la confianza empresarial y frenar nuevas inversiones.

Provincias respaldan una respuesta conjunta

Las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica serían las más afectadas por los nuevos aranceles, según las estimaciones.

El primer ministro de la Isla del Príncipe Eduardo, Rob Lantz, destacó que los gobiernos provinciales mantienen una postura coordinada con el gobierno federal para enfrentar el conflicto comercial.

Por su parte, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, afirmó que Canadá debe actuar con firmeza y no descartó aplicar medidas sobre el suministro eléctrico que su provincia exporta a EUA, dependiendo de la evolución de las negociaciones.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la administración Trump, Carney señaló que cualquier pacto deberá ofrecer garantías suficientes para ambas partes.