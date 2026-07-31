Trump duda autorizar a Ucrania fabricar misiles Patriot

Donald Trump afirmó que aún no decide si permitirá a Ucrania producir misiles Patriot y aseguró que transferir esa tecnología requiere extrema cautela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que todavía no ha tomado una decisión sobre permitir que Ucrania fabrique misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que previamente se había informado de un posible respaldo a esa iniciativa.

Durante una reunión de su gabinete en el retiro presidencial de Camp David, el mandatario señaló que una medida de este tipo representaría un paso de gran relevancia y, por ello, debe analizarse con cautela.

"Hay que ser muy prudentes, pero también muy cuidadosos. No hemos llegado a un acuerdo al respecto. Lo estamos considerando, pero es difícil ceder ese tipo de tecnología", declaró.

Temor por la transferencia tecnológica

Trump explicó que una de las principales preocupaciones de su administración es entregar tecnología militar de alto nivel que, en el futuro, pudiera ser utilizada en contra de Estados Unidos.

"Hay personas a las que se les da esa tecnología y que algún día podrían volverse en tu contra", advirtió al referirse a la posibilidad de autorizar la producción de los interceptores Patriot fuera del país.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania dependen actualmente del suministro estadounidense de misiles interceptores para operar las baterías Patriot, utilizadas para destruir misiles balísticos lanzados por Rusia.

A principios de julio, durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) celebrada en Turquía, Trump había expresado que estaba dispuesto a permitir que Ucrania fabricara esos proyectiles.

Zelensky aseguró que recibió el respaldo

Tras su encuentro del pasado martes en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, aseguró que había recibido el visto bueno de Trump para avanzar en la producción nacional de los misiles destinados a los sistemas Patriot.

Sin embargo, las declaraciones más recientes del presidente estadounidense reflejan que la propuesta continúa en análisis y que aún no existe un acuerdo definitivo sobre la transferencia de esa tecnología.