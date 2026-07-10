Sismo de magnitud 3.9 provoca evacuaciones en Venezuela

Un temblor de magnitud 3.9 sacudió el norte de Venezuela y generó evacuaciones preventivas en Caracas, sin que se reportaran víctimas o daños

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Un sismo de magnitud 3.9 se registró este viernes en el norte de Venezuela, provocando momentos de pánico y la evacuación preventiva de edificios en Caracas y otras zonas cercanas, aunque hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el movimiento ocurrió a las 10:53 horas locales, con una profundidad de 5.5 kilómetros y un epicentro localizado a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira.

La Guaira fue una de las entidades más afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Evacúan edificios en Caracas

Tras el movimiento telúrico, decenas de personas abandonaron edificios comerciales en Caracas como medida preventiva.

En redes sociales también se reportaron desalojos en distintos sectores de la capital, entre ellos:

La Candelaria.

Los Ruices.

Plaza Venezuela.

Chacao.

De acuerdo con los protocolos de seguridad, los administradores de los inmuebles solicitaron a los ocupantes salir de los edificios y permanecer durante un tiempo en espacios abiertos mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

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Continúan las secuelas del terremoto de junio

El nuevo sismo ocurre semanas después del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, considerado el desastre sísmico más grave registrado en el país durante el último siglo.

Según el balance oficial más reciente, las afectaciones provocadas por esos terremotos son:

3,889 personas fallecidas.

16,740 personas lesionadas.

17,907 personas sin vivienda.

6,462 personas rescatadas.

Las autoridades consideran que el doble terremoto ocurrido en junio representa el evento sísmico con mayor número de víctimas en Venezuela en los últimos 100 años.

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Antes de esta tragedia, uno de los antecedentes más graves ocurrió en julio de 1967, cuando un sismo registrado cerca de Caracas dejó 245 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.