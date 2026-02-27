Reporta Sismológico Nacional temblor en Santa Catarina

Un sismo de magnitud 3.8 se registró la tarde de este viernes en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, generando percepción entre habitantes de la zona metropolitana.

Se registra movimiento de magnitud 3.8

De acuerdo con datos oficiales del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.8 y ocurrió a las 19:18:03 horas del 27 de febrero de 2026.

El epicentro se localizó 3 kilómetros al suroeste de Ciudad Santa Catarina, NL, con una profundidad de 5 kilómetros.

SISMO Magnitud 3.8 Loc. 3 km al SUROESTE de CD STA CATARINA, NL 27/02/26 19:18:03 Lat 25.65 Lon -100.47 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 28, 2026

Movimiento perceptible en la zona metropolitana

Habitantes del municipio y de sectores cercanos reportaron haber sentido una vibración breve, principalmente en viviendas y edificios de varios niveles.

El evento, por su moderada magnitud y su escasa profundidad, se percibió de forma ligera en distintos puntos del área metropolitana.

Hasta el momento no se encuentran reportes de personas lesionadas ante la presencia del sismo en este sector en el estado de Nuevo León.

