Sismo de magnitud 4.4 sacude a la ciudad de Los Ángeles

Un sismo de magnitud 4.4 sacudió la ciudad de Los Ángeles este lunes, con un epicentro localizado a 3 millas al sureste de Highland Park.

El sismo ocurrió a las 12:20 p.m. y se sintió en una extensa área del sur de California, incluyendo lugares tan distantes como San Diego y Ventura. Aunque el temblor fue ampliamente percibido, no se reportaron daños significativos, según informó Los Ángeles Times.

El sistema de alerta temprana de terremotos de la región demostró nuevamente su eficacia, enviando notificaciones a muchos residentes antes de que el sismo fuera percibido.

El sismo se produce menos de una semana después de que un temblor de magnitud 5.2 sacudiera el sur de California y también se sintiera en Los Ángeles, aunque, según se reportó, no causó heridos ni daños importantes.

