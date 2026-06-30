Rescatistas buscan sobrevivientes tras sismos en Venezuela

La operación comenzó hace 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se ha alargado por la presencia de una viga

Los intentos de rescatar personas con vida continúan este martes en Venezuela cuando se cumplen seis días desde el doble terremoto que ha causado que al menos 1,719 perdieran la vida.

Rescatistas de todo el mundo trabajan contrarreloj para buscar supervivientes de la tragedia bajo los escombros, mientras las probabilidades de encontrar personas con vida se desvanecen según pasan las horas.

Un grupo de rescatistas de Estados Unidos, Portugal, Costa Rica, Chile y México continúa esta mañana con las tareas de sacar al vigilante de un edificio residencial de la localidad de Catia La Mar, el cual quedó atrapado en el tercer nivel del sótano.

La operación comenzó hace 24 horas con la esperanza de concluir en tres, pero el proceso se ha alargado por la presencia de una viga.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) coordinó a más de 2,000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

El Metro de Caracas informó este martes de que ha retomado su servicio después de suspenderlo la víspera por una potente réplica de magnitud 4.6 a primeras horas del día.

"La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito una revisión exhaustiva de toda las infraestructuras, vía férreas y sistemas eletromecánicos".

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos, alertó este martes de la situación humanitaria en las zonas afectadas.

Rescatan en Venezuela a un niño de 3 años en horas decisivas de búsqueda

Un niño de tres años fue rescatado tras permanecer casi seis días atrapado durante la madrugada de este martes en un edificio de Los Corales, en La Guaira.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicación, cuando en el país han pasado casi 140 horas tras los terremotos.

"Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania"

Otro menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en La Guaira, informó el Gobierno de Venezuela.

Más de 3,300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros, según informó hoy la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.