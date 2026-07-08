Las autoridades reportaron además 16,740 heridos, más de 17 mil personas sin vivienda y 190 edificios colapsados tras los sismos

Inicio / Internacional / Sube a 3,811 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

La cifra de fallecidos por los terremotos registrados hace dos semanas en Venezuela aumentó a 3,811, mientras que el número de heridos se mantuvo en 16,740, informaron este miércoles las autoridades.

El nuevo balance representa un incremento de 126 víctimas mortales respecto al reporte emitido el domingo, mientras que el número de lesionados no presentó cambios.

Más de 17,000 personas perdieron su vivienda

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó durante una reunión con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, que 17,907 personas permanecen sin vivienda a consecuencia del doble terremoto.

Asimismo, indicó que la cifra de personas rescatadas continúa en 6,462, mientras que las autoridades han brindado atención a 86,794 familias y distribuido 9 millones 603 mil kilogramos de alimentos.

Rodríguez agregó que 856 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo.

Continúan labores de apoyo

El legislador señaló que en el país permanecen desplegados 4,388 rescatistas internacionales, además de 30,076 elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policías, bomberos, personal de Protección Civil y otros funcionarios que operan en los campamentos temporales.

También informó que 28,992 personas se han registrado como voluntarias para colaborar en las labores de atención tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio.

Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, reportó que al menos 16,686 personas permanecen alojadas en 87 campamentos transitorios habilitados por el Gobierno venezolano.