Sube a 37 cifra de muertos por explosión en fábrica en China

Las autoridades de China confirmaron este viernes que aumentó a 37 el número de personas fallecidas tras la explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales ubicada en el centro del país.

El accidente ocurrió el pasado lunes en una planta pirotécnica situada en Changsha, capital de la provincia de Hunan, una de las regiones con mayor tradición en la producción de fuegos artificiales.

De acuerdo con información difundida por la agencia estatal Xinhua, una persona permanece desaparecida y continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

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Más de 60 personas resultaron heridas

Los primeros reportes oficiales señalaron además que más de 60 personas sufrieron lesiones de diversa consideración a causa de la explosión.

Tras el incidente, las autoridades locales ordenaron la suspensión temporal de la fabricación de fuegos artificiales en las zonas cercanas mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

Hasta el momento no se ha informado qué provocó la detonación dentro de la planta.

La fábrica operaba en Liuyang, centro histórico de la pirotecnia

Un medio estatal del país asiático, informó que la empresa responsable de la planta era Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., ubicada en Liuyang, ciudad administrada por Changsha y considerada uno de los principales centros de producción de fuegos artificiales en China.

Liuyang mantiene una larga tradición ligada a la pirotecnia y es reconocida internacionalmente por su industria de fuegos artificiales.

Según registros de Guinness World Records, el primer fuego artificial documentado con precisión fue atribuido a Li Tian, un monje que vivió cerca de Liuyang durante la dinastía Tang, entre los años 618 y 907.

La tragedia ocurre apenas meses después de otros incidentes similares registrados en China.

En febrero pasado, dos explosiones mortales en tiendas de fuegos artificiales durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar dejaron varias víctimas y reavivaron las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en la industria pirotécnica del país.

Las autoridades chinas han reforzado en distintas ocasiones las inspecciones a fábricas y almacenes de explosivos, aunque los accidentes relacionados con fuegos artificiales continúan registrándose de manera periódica.

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