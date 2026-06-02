Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ataque_ruso_con_misiles_deja_al_menos_18_muertos_ucrania_a0b4e0173b
Internacional

Suman 18 muertos y 131 heridos por ataque ruso en Ucrania

Esto se debe a que Vladímir Putin intensificó la campaña aérea en las últimas semanas en un aparente intento de aprovechar la escasez de defensa ucraniana

  • 02
  • Junio
    2026

Al menos 18 personas sin vida y 131 heridas fue el saldo de un ataque ruso perpetrado con cientos de drones y decenas de misiles contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital.

Equipos de emergencia que se encontraban en el sitio encontraron el cuerpo de un menor de tres años, así como el de una mujer y su hijo de ocho años en Dnipro.

Este ataque se prolongó durante la mañana y el estruendo de las explosiones resonó en las ciudades cercanas a Kiev. Según autoridades, 12 personas murieron en Dnipro y otras seis en la capital ucraniana.

Zelensky pide más apoyo a Estados Unidos por declaración explícita de Rusia

Ante esto, el presidente Volodímir Zelensky pidió más apoyo a Estados Unidos y países europeos debido a que el ataque masivo era “una declaración explícita de Rusia: si Ucrania no está protegida de los misiles balísticos y otros ataques con misiles, esos ataques continuarán”.

Esto se debe a que su homólogo ruso Vladímir Putin intensificó la campaña aérea de Moscú en las últimas semanas en un aparente intento de aprovechar la escasez de sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense en Ucrania.

Recordemos que entre sus ataques más recientes se encuentra el uso de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, frente a la escasez de defensas antiaéreas en Ucrania.

Te recomendamos: Rusia confirma uso del misil hipersónico Oréshnik contra Ucrania

Analistas afirman que 

Funcionarios y analistas occidentales dicen que los drones ucranianos inmovilizan a las tropas enemigas en la línea del frente, al estrangular las líneas de suministro rusas en las regiones ocupadas de Ucrania y perturbando instalaciones petroleras en el interior de Rusia con sus acciones.

Estos esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han frustrado porque las partes no lograron avances en diferencias clave y después la guerra de Irán captó la atención de Washington.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que el bombardeo  alcanzó instalaciones militar-industriales en las regiones de Kiev, Zaporiyia, Járkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumy.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_06_03_205115_96bdd8caed
Ataca EUA presunta narcolancha; mueren dos tripulantes
escena_karlie_kloss_taylor_swift_514de846b2
Detienen a iraní por vender tecnología a programa nuclear de Irán
Whats_App_Image_2026_06_03_at_4_09_20_PM_e0c9bab2e3
Ataque al aeropuerto de Kuwait es atribuido a Irán, según EUA
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2026_06_03_205115_96bdd8caed
Ataca EUA presunta narcolancha; mueren dos tripulantes
IMG_4060_40fe122bbb
Mantiene el silencio director de secundaria acusado de mal manejo
sheinbaum_respalda_amlo_03f3daa9c3
Respalda AMLO a Sheinbaum y acusa presión de EUA
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×