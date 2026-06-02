Suman 18 muertos y 131 heridos por ataque ruso en Ucrania

Al menos 18 personas sin vida y 131 heridas fue el saldo de un ataque ruso perpetrado con cientos de drones y decenas de misiles contra varias ciudades de Ucrania, incluida la capital.

Equipos de emergencia que se encontraban en el sitio encontraron el cuerpo de un menor de tres años, así como el de una mujer y su hijo de ocho años en Dnipro.

Este ataque se prolongó durante la mañana y el estruendo de las explosiones resonó en las ciudades cercanas a Kiev. Según autoridades, 12 personas murieron en Dnipro y otras seis en la capital ucraniana.

Zelensky pide más apoyo a Estados Unidos por declaración explícita de Rusia

Ante esto, el presidente Volodímir Zelensky pidió más apoyo a Estados Unidos y países europeos debido a que el ataque masivo era “una declaración explícita de Rusia: si Ucrania no está protegida de los misiles balísticos y otros ataques con misiles, esos ataques continuarán”.

Esto se debe a que su homólogo ruso Vladímir Putin intensificó la campaña aérea de Moscú en las últimas semanas en un aparente intento de aprovechar la escasez de sistemas de defensa antiaérea de fabricación estadounidense en Ucrania.

Recordemos que entre sus ataques más recientes se encuentra el uso de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, frente a la escasez de defensas antiaéreas en Ucrania.

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Analistas afirman que

Funcionarios y analistas occidentales dicen que los drones ucranianos inmovilizan a las tropas enemigas en la línea del frente, al estrangular las líneas de suministro rusas en las regiones ocupadas de Ucrania y perturbando instalaciones petroleras en el interior de Rusia con sus acciones.

Estos esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos se han frustrado porque las partes no lograron avances en diferencias clave y después la guerra de Irán captó la atención de Washington.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en un comunicado que el bombardeo alcanzó instalaciones militar-industriales en las regiones de Kiev, Zaporiyia, Járkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumy.

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