Suman 14,000 mexicanos detenidos por ICE en Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. informó que alrededor de 14,000 connacionales permanecen bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses.

Durante la conferencia matutina, el canciller explicó que los mexicanos se encuentran en instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en distintos puntos de Estados Unidos.

“Hay aproximadamente 14,000 detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados, o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto”, señaló.

Detalló que la cifra no ha registrado variaciones significativas respecto a los reportes previos presentados por la Cancillería.

Explicó que una parte de los migrantes mexicanos permanece en espera de ser devuelta al país, mientras que otros han optado por recurrir a mecanismos legales dentro del sistema judicial estadounidense para intentar frenar su deportación.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene seguimiento consular de estos casos a través de la red de consulados mexicanos en Estados Unidos, especialmente en aquellos procedimientos que involucran solicitudes de protección o recursos judiciales pendientes de resolución", comentó.

México sigue exigiendo información sobre fallecimientos

Velasco indicó que, hasta el momento, el Departamento de Estado no ha proporcionado información actualizada sobre el avance de las indagatorias, pese a las solicitudes formales realizadas por el Gobierno mexicano.

“Formalmente presentamos varios escritos ante el Departamento de Estado. No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo”, afirmó.

Explicó que además de las gestiones diplomáticas, existen diversos procesos judiciales abiertos en Estados Unidos relacionados con las muertes registradas en centros de detención migratoria.

Cabe señalar que uno de los casos más relevantes se desarrolla en torno al centro de detención de Adelanto, en California, donde se concentró el mayor número de fallecimientos de personas migrantes bajo custodia.

“Hay uno en específico que tiene que ver con el centro de Adelanto, en California, que es donde más personas lamentablemente perdieron la vida, y naturalmente sus familias están exigiendo que haya justicia”, indicó.

Añadió que las demandas continúan avanzando en distintas etapas procesales y que México se mantiene atento a las resoluciones que emitan los tribunales estadounidenses.

Finalmente, aseguró que la administración federal continuará insistiendo ante las autoridades estadounidenses para obtener información sobre los casos pendientes y garantizar que las investigaciones lleguen a una conclusión.

“Estamos también esperando que los jueces emitan una resolución”, concluyó.

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