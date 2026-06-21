Suman 30 muertos por ébola en campamento de refugiados del Congo

Al menos 30 desplazados han muerto desde mayo en un campamento del Congo, en donde varios casos fueron confirmados como ébola

Al menos 30 personas han muerto desde principios de mayo en un campamento para civiles desplazados en el noreste del Congo, una tasa de mortalidad que, según los funcionarios del campamento, no tiene precedentes, y se ha confirmado que algunas murieron de ébola, lo que indica que la enfermedad podría estar propagándose rápidamente en la zona.

No fue posible confirmar las causas de todas las muertes porque los pacientes o sus familiares en el campamento de Kigonze en Bunia, el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, se negaron a someterse a las pruebas hasta el jueves, según informaron un portavoz del campamento y la organización humanitaria Caritas.

Sin embargo, todos presentaban síntomas como dolores de cabeza, fiebre y vómitos, que están asociados con el Ébola, según informó un portavoz del campamento, tres fuentes de ayuda humanitaria y un líder de la sociedad civil.

“Antes la gente no moría así”, declaró a Reuters Desire Grodya Bapi, portavoz del campo de concentración.

Las muertes en Kigonze, que cuenta con más de 15,000 habitantes, suscitan temores de que el ébola pueda estar circulando sin ser detectado entre los más de $5 millones de desplazados del este del Congo, y la resistencia a las pruebas agrava el problema que plantean las medidas de saneamiento severamente limitadas.

El presidente del campo, Dz'djo Ndrutsi Etienne, dijo que diez personas fueron enterradas solo esta semana. Grodya dijo que el campo normalmente registra entre una y tres muertes por mes.