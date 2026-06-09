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Internacional

Suman nueve muertos y 29 heridos por ataques al sur de Líbano

La violencia continúa pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril, después de que Irán anunciara el cese de los ataques

  • 09
  • Junio
    2026

Al menos nueve personas murieron y otras 29 resultaron heridas luego de que Israel perpetrara un ataque contra el barrio residencial Tiro, en el sur de Líbano.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (NNA), el número de muertos ascendió a nueve por las agresiones llevadas a cabo en el barrio de Al Masaken al Shaabiya.

Estos ataques aéreos también causaron daños a los comercios, añadió la agencia estatal sin especificar detalles.

Previo a esto, el Ejército de Israel emitió una orden de desalojo a distintas áreas de la ciudad de Tiro, incluido el barrio cristiano de la urbe costera, y alertó de que lo atacaría "próximamente", aunque no ha ocurrido por el momento.

Según el portavoz de las fuerzas armadas israelíes, Avichai Adraee, se llevarían a cabo estas acciones para combatir a los terroristas pertenecientes al grupo.

"Ya advertimos de que terroristas de Hezbolá operan en el barrio cristiano de la ciudad. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tienen previsto actuar contra la actividad terrorista de Hezbolá en dicho barrio próximamente", aseguró.

Por su parte, Hezbolá también reivindicó este martes la autoría de varias acciones con drones o proyectiles contra las tropas israelíes que invaden el sur del Líbano.

La violencia continúa pese al alto el fuego en vigor desde finales de abril, después de que Irán anunciara el cese de los ataques de los pasados domingo y lunes contra Israel.

Hezbolá agradece profundamente a Irán y a hutíes por ataques

El grupo libanés Hezbolá expresó su "profundo" agradecimiento a Irán y a los rebeldes hutíes del Yemen por sus recientes ataques con misiles contra Israel.

Por medio de un comunicado, Hezbolá pidió una vez más al Gobierno de Beirut que ponga fin a su diálogo directo con el Estado judío para un alto el fuego.

Aquí te presentamos la nota completa: Hezbolá agradece profundamente a Irán y a hutíes por ataques

 


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