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Internacional

Hezbolá agradece profundamente a Irán y a hutíes por ataques

Instó al Gobierno libanés a aliarse con Teherán y a abandonar las negociaciones con Israel auspiciadas por Estados Unidos para un alto el fuego en el Líbano

  • 09
  • Junio
    2026

El grupo libanés Hezbolá expresó su "profundo" agradecimiento a Irán y a los rebeldes hutíes del Yemen por sus recientes ataques con misiles contra Israel.

Por medio de un comunicado, Hezbolá pidió una vez más al Gobierno de Beirut que ponga fin a su diálogo directo con el Estado judío para un alto el fuego.

"La respuesta iraní con misiles a la entidad sionista en defensa de nuestro pueblo libanés es un mensaje de compromiso moral, político y sobre el terreno por parte de la República Islámica hacia el Líbano".

También recordó que esos ataques iraníes y hutíes se produjeron "en respuesta a los crímenes contra nuestro país, los ataques contra los suburbios del sur" de Beirut y "sus continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego".

Irán es quien apoya al Líbano, no al revés: Hezbolá

Consideró que "este apoyo iraní a nuestros derechos legítimos, y su asunción de los costos materiales y políticos, reafirma que es Irán quien apoya al Líbano, y no al revés".

En este contexto, Hezbolá instó al Gobierno libanés a aliarse con Teherán y a abandonar las negociaciones con Israel auspiciadas por Estados Unidos para un alto el fuego en el Líbano.

"Instamos a las autoridades libanesas a aprovechar esta oportunidad y rectificar su relación oficial con la República Islámica de manera que beneficie a ambos países (...) y a utilizar este apoyo iraní para alcanzar nuestros objetivos nacionales, en el contexto del nuevo marco regional surgido de las negociaciones de Islamabad.

Esto permitirá al Estado libanés, mediante negociaciones indirectas con el enemigo y apoyándose en este marco, la fuerza de la resistencia, la firmeza de la posición popular y los acuerdos internos, lograr las demandas de nuestro pueblo: la liberación de su tierra, el retorno de los desplazados, la reconstrucción y la preservación de la soberanía nacional", añadió.

Irán insiste en que sus negociaciones con Estados Unidos, mediadas por Pakistán para el fin de la guerra en el golfo Pérsico, incluyan y estén vinculadas con un alto el fuego en el Líbano. 


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