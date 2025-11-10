Cerrar X
EH_DETALLE_2_16a28969e8
Internacional

Taxista atropella a siete adultos y cuatro niños en Colombia

Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad, quienes fueron declarados con muerte cerebral, a causa del fuerte impacto recibido

  • 10
  • Noviembre
    2025

Un taxista que conducía en estado de ebriedad atropelló a 11 personas en las calles de Bogotá, incluidos cuatro menores de los cuales, dos tienen muerte cerebral en Colombia.

Autoridades informaron que  el conductor "se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes", por lo que "fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación".

De los menores afectados, dos sufrieron traumas craneocefálicos graves, mientras que los otros dos, de cuatro meses y 12 años, presentan politraumatismos y contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen, respectivamente.

Las otras siete víctimas, adultos de entre 22 y 40 años, también sufrieron traumatismos y lesiones en varias partes del cuerpo como la cadera, el rostro o la cabeza.

Por su parte, la directora de la Policía de Tránsito de Colombia aseguró que el conductor del taxi tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T132047_554_2fa0c6ead8
Exministra de la Corte de Chile es acusada de sobornos
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
vacuna_colera_sudafrica_0147ba938e
Lanza Sudáfrica su primera vacuna contra el cólera
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T143244_896_91680eccd1
Woody y Buzz vuelven en el primer avance de Toy Story 5
banobras_38954b5577
Emite Banobras $18 mil millones en bonos con enfoque de género
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T141843_983_55452f953d
Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor de Taylor Swift
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
publicidad
×