Taxista atropella a siete adultos y cuatro niños en Colombia

Un taxista que conducía en estado de ebriedad atropelló a 11 personas en las calles de Bogotá, incluidos cuatro menores de los cuales, dos tienen muerte cerebral en Colombia.

Autoridades informaron que el conductor "se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes", por lo que "fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación".

🇨🇴 Colombia: Un taxista en estado de embriaguez atropelló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de 4 meses, 7, 12 y 15 años. Dos de los menores se encuentran con muerte cerebral. El conductor fue capturado en flagrancia y enfrenta cargos graves. pic.twitter.com/zo2Hfa4Dvd — Fernando (Chairo de alcurnia) 🇷🇺 (@FernandovichG) November 10, 2025

De los menores afectados, dos sufrieron traumas craneocefálicos graves, mientras que los otros dos, de cuatro meses y 12 años, presentan politraumatismos y contusiones en la cabeza, cuello, zona lumbar y abdomen, respectivamente.

Las otras siete víctimas, adultos de entre 22 y 40 años, también sufrieron traumatismos y lesiones en varias partes del cuerpo como la cadera, el rostro o la cabeza.

Por su parte, la directora de la Policía de Tránsito de Colombia aseguró que el conductor del taxi tenía más de 10 multas por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

