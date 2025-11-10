Taxista que atropelló a 11 en Bogotá personas queda en prisión

El taxista que en estado de embriaguez atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad y dejando a uno de ellos con muerte cerebral, fue enviado a la cárcel por un juez luego de aceptar los cargos de homicidio agravado y lesiones personales, informó este lunes la Fiscalía.

El conductor, identificado como José Eduardo Chalá, en estado de embriaguez y por exceso de velocidad, atropelló con su vehículo a un grupo de personas el pasado sábado 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, en el sur de Bogotá.

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial de la zona y dos de ellos "permanecen en estado crítico", detalló la Fiscalía.

El conductor fue llevado por la Policía a un hospital donde le hicieron una valoración inicial. Posteriormente, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que "se encontraba en grado tres de alcoholemia".

Las verificaciones realizadas por la Fiscalía reportaron que el taxista, en "atención a la condición que presentaba", perdió el control del automotor, colisionó contra varios peatones que estaban en una esquina y terminó contra la fachada de un inmueble.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas.

Chalá aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.

La directora de la Policía de Tránsito de Colombia, la general Susana Blanco, aseguró que el conductor del taxi tenía más de 10 multas, la mayoría por infracciones de tránsito que había cometido en los últimos años.

Según un comunicado de la Secretaría de Salud, de entre los cuatro menores afectados, dos sufrieron traumas craneoencefálicos graves y uno fue diagnosticado con muerte cerebral, mientras que una tercera menor, de 12 años, "se encuentra en observación pediátrica (...) actualmente con evolución satisfactoria".

En un inicio se informó de que los dos que permanecían en estado grave tenían muerte cerebral, pero la Secretaría aclaró que uno de los dos, de 7 años, "está recibiendo manejo a través de protocolos para neuroprotección cerebral", aunque sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

