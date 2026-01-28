Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_w6_RE_0_XU_Aw_A_Xp_L_7c53a5f5c9
Nacional

Asesinan a policía municipal y a taxista en Acapulco

Un policía municipal y un taxista fueron asesinados en hechos distintos la tarde del martes. En uno de los ataques resultó herido el hijo del agente

  • 28
  • Enero
    2026

La violencia volvió a sacudir la zona suburbana del puerto, luego de que un elemento de la policía municipal y un taxista fueran asesinados en ataques armados ocurridos la tarde de este martes en distintos puntos en Acapulco.

El primer hecho se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando un policía municipal fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una miscelánea ubicada en la calle Gardenias, esquina con Azucenas, en la colonia Jacarandas.

De acuerdo con testigos, hombres armados que transitaban por el lugar abrieron fuego directamente contra el agente y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Durante la agresión, el hijo del elemento policíaco resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

w4gvrs.JPG

Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Segundo ataque deja un taxista sin vida

Horas más tarde, alrededor de las 18:30, se reportó un segundo homicidio. Un taxista fue asesinado dentro de su vivienda, ubicada en la colonia La Mira, luego de que sujetos armados irrumpieron en el domicilio y le dispararon, para después escapar.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre ninguno de los dos hechos.

Elementos de corporaciones de seguridad acordonaron las zonas, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incendio_en_saltillo_2026_141638d9bb
Personas de la tercera edad son salvadas por incendio en Saltillo
nl_tatiana_clouthier_71b097bd1b
Pide Tatiana a mexicanos en EUA siempre traer documentos
EH_UNA_FOTO_2_8e9222fd16
Investiga Fiscalía muerte violenta en colonia Narciso Mendoza
publicidad

Últimas Noticias

china_11_ejecutados_por_ciberestafa_bad5d43de8
China ejecuta 11 miembros de un poderoso clan de la mafia en Asia
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA
marc_anthony_octavo_hijo_b2d37d1ea3
Marc Anthony se convertirá en padre por octava ocasión
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos
escena_sydney_sweeney_syrn_b8ffee13ac
Sydney Sweeney lanza marca de lencería inclusiva y causa polémica
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×