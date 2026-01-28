Asesinan a policía municipal y a taxista en Acapulco

La violencia volvió a sacudir la zona suburbana del puerto, luego de que un elemento de la policía municipal y un taxista fueran asesinados en ataques armados ocurridos la tarde de este martes en distintos puntos en Acapulco.

El primer hecho se registró alrededor de las 17:00 horas, cuando un policía municipal fue asesinado a balazos mientras se encontraba en una miscelánea ubicada en la calle Gardenias, esquina con Azucenas, en la colonia Jacarandas.

De acuerdo con testigos, hombres armados que transitaban por el lugar abrieron fuego directamente contra el agente y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Durante la agresión, el hijo del elemento policíaco resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Segundo ataque deja un taxista sin vida

Horas más tarde, alrededor de las 18:30, se reportó un segundo homicidio. Un taxista fue asesinado dentro de su vivienda, ubicada en la colonia La Mira, luego de que sujetos armados irrumpieron en el domicilio y le dispararon, para después escapar.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre ninguno de los dos hechos.

Elementos de corporaciones de seguridad acordonaron las zonas, mientras peritos realizaron las diligencias correspondientes para integrar las carpetas de investigación.

