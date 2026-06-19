Tecnología nuclear se usará contra gusano barrenador en América

La FAO y el OIEA impulsan un proyecto con tecnología nuclear para combatir el gusano barrenador en México, EUA y Centroamérica mediante insectos estériles

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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunciaron el lanzamiento de un proyecto internacional para frenar la reaparición del gusano barrenador en México, Estados Unidos y Centroamérica mediante el uso de tecnología nuclear.

La iniciativa se basa en la técnica del insecto estéril (TIE), un método que consiste en esterilizar insectos mediante radiación para que, al ser liberados en el medio ambiente, se apareen sin reproducirse, reduciendo así de forma progresiva la población de esta plaga.

Una plaga que vuelve a encender alertas sanitarias

El brote del gusano barrenador ha generado preocupación tras confirmarse recientemente su presencia en ganado en Estados Unidos después de más de cuatro décadas de erradicación, además de su reaparición en regiones de América Central y México.

La FAO advirtió que este parásito, cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente, puede provocar infecciones graves o incluso mortales, afectando directamente al sector ganadero, la economía rural y la salud pública.

Para controlar la plaga se estima necesaria la liberación de hasta 600 millones de insectos estériles por semana, mientras que la capacidad actual ronda los 100 millones producidos en la planta COPEG, en Panamá.

El proyecto contempla además la expansión de centros de producción en Metapa de Domínguez, en México, y Mission, Texas, lo que permitiría incrementar significativamente la capacidad de cría y esterilización en los próximos años.

Inversión y cooperación internacional

La estrategia tendrá una duración de cinco años y contará con un presupuesto estimado de un millón de dólares, enfocado en fortalecer la cría masiva, la esterilización, la liberación controlada de insectos y los sistemas de monitoreo y control.

De acuerdo con la FAO, la erradicación previa de esta plaga generó beneficios económicos estimados en 1,300 millones de dólares anuales para productores de la región, lo que subraya la importancia de su contención.

El proyecto también incluye un programa de investigación coordinado que reunirá expertos de más de 20 países para mejorar las estrategias de vigilancia y control de la plaga.

La FAO advirtió que el regreso del gusano barrenador representa una “amenaza seria para la ganadería, el bienestar animal, la fauna silvestre y la salud pública”, recordando que las plagas no respetan fronteras.