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Finanzas

Comercios de NL ganarán $1,110 millones por Día del Padre

El gasto de la celebración se concentrará en restaurantes, tiendas departamentales, comercios especializados, entretenimiento, tecnología, entre otros

  • 18
  • Junio
    2026

La celebración del Día del Padre dejará una derrama económica estimada en $1,110 millones de pesos en Nuevo León, beneficiando principalmente a los sectores de comercio, servicios y turismo, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey.

El organismo señaló que el gasto de los consumidores se concentrará en restaurantes, tiendas departamentales, comercios especializados, entretenimiento, tecnología, ropa, calzado, artículos personales y diversos servicios relacionados con la fecha.

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Sin embargo, la Canaco advirtió que el comportamiento del consumo presenta cambios respecto a años anteriores debido al contexto internacional. 

La Cámara indicó que el llamado “efecto mundialista” ha provocado que parte del gasto familiar se dirija hacia productos y experiencias vinculadas con la Copa Mundial, como pantallas, alimentos, bebidas, reuniones sociales, bares y artículos deportivos.

A pesar de este escenario, el organismo empresarial destacó que el Día del Padre mantiene su relevancia para el comercio formal, especialmente para los negocios locales que dependen de temporadas de alto consumo. 

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“El Día del Padre continúa siendo una fecha significativa para el comercio formal, especialmente para negocios locales que dependen de temporadas de consumo con alto componente social y familiar”, señaló la Cámara.

A su vez, la Canaco llamó a la ciudadanía a realizar sus compras en establecimientos formales y privilegiar el consumo local, con el objetivo de fortalecer la economía estatal y respaldar a las empresas que generan empleo e inversión en Nuevo León.


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