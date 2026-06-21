El pacto plantea la dilución de reservas de uranio enriquecido de Irán y la flexibilización de restricciones económicas, lo que impactaría en la economía global

Inicio / Internacional / Tendrá JD Vance diálogos con Irán sobre su programa nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó este domingo a Suiza para participar en el inicio formal de las negociaciones con Irán sobre el programa nuclear de Teherán y la ampliación de un acuerdo interino que busca contener la escalada en Medio Oriente.

El arribo se realizó en la base aérea de Emmen, cerca de Lucerna, donde Vance aterrizó junto a su esposa, Usha Vance, alrededor de las 6:00 horas locales, según informó su oficina.

¿Qué se negocia entre Estados Unidos e Irán?

Las conversaciones tienen como objetivo definir los detalles técnicos de un marco firmado recientemente, que abre una ventana de 60 días para alcanzar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní.

El pacto plantea la dilución de reservas de uranio enriquecido de Irán y la flexibilización de restricciones económicas, lo que tendría implicaciones directas en la economía global y el mercado energético.

En paralelo, el acuerdo interino contempla condiciones para el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Tensiones en Medio Oriente complican el diálogo

El proceso de negociación se desarrolla en un contexto de alta tensión regional, marcado por enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano, así como por anuncios iraníes sobre el cierre del estrecho de Ormuz, lo que generó preocupación internacional.

El Comando Central de Estados Unidos cuestionó dicha afirmación y aseguró que el flujo marítimo en la zona continúa bajo vigilancia constante, mientras que Washington sostiene que millones de barriles de petróleo siguen transitando por la ruta.

Además, los primeros días del plazo de negociación han estado acompañados por intercambios de ataques en Líbano, que han dejado decenas de víctimas en ambos bandos.

Delegaciones y actores involucrados

En Suiza también se encuentran representantes iraníes encabezados por el ministro de Exteriores Abbas Araghchi y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, además de funcionarios del sector energético y financiero.

Por parte de Estados Unidos participan el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que también se prevé la intervención de mediadores de Catar, así como representantes de Pakistán.