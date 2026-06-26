'Belleza', de Maite Perroni, tendrá distribución global

La cinta mexicana protagonizada por Maite Perroni tendrá alcance global en televisión fuera de AL, ampliando su proyección antes del estreno en cines

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La película Belleza, protagonizada por Maite Perroni, tendrá alcance internacional, ya que Lionsgate cerró la compra de los derechos de distribución para televisión fuera de América Latina.

El acuerdo fue anunciado en el mercado internacional de contenidos audiovisuales y amplía el alcance comercial de una producción mexicana antes incluso de su estreno en salas de cine.

La cinta mezcla drama y comedia para así contar la historia de una mujer que enfrenta presiones sociales alrededor de la apariencia física, la autoestima y los estándares de belleza contemporáneos.

La dirección corre a cargo de la mexicana Nadia Ayala y representa su segundo largometraje.

En el reparto también destacan nombres como Giuseppe Gamba, Aleyda Gallardo, Hernán Mendoza y Verónica Langer.

Para Maite Perroni, el filme llega en un momento de expansión de su carrera fuera de las telenovelas y las series de streaming.

En los últimos años protagonizó Oscuro deseo, una de las series en español más vistas de Netflix durante su estreno, además de proyectos cinematográficos en México, España y Estados Unidos.

"Han sido años de trabajo, aprendizaje y dedicación, y hoy comienza a materializarse un sueño que hemos construido con mucho amor. Ha sido un proceso muy enriquecedor ser parte de esta historia y hacer equipo con mujeres que admiro y respeto profundamente", escribió Maite en sus redes sociales.

El acuerdo con Lionsgate contempla la distribución televisiva en mercados internacionales de Belleza, pero los derechos para América Latina permanecen fuera de la negociación.

La empresa estadounidense reforzó así su catálogo de producciones en español, un segmento que mantiene crecimiento entre plataformas y cadenas internacionales interesadas en contenido latinoamericano

La adquisición también confirma el interés de distribuidoras internacionales por el cine mexicano encabezado por figuras con reconocimiento global.

Lionsgate es una importante empresa estadounidense de entretenimiento encargada de la producción y distribución de cine y televisión. Es conocida mundialmente por exitosas franquicias cinematográficas como

Los juegos del hambre y John Wick, así como por operar el servicio de streaming Lionsgate.