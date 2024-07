Thomas Matthew Crooks, el sospechoso de intentar asesinar a Trump

El FBI ha identificado a Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años procedente de Pensilvania, como el sospechoso del intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

Thomas Matthew Crooks, según los datos que ha compartido el FBI, era un joven de 20 años procedente de Bethel Park, una localidad al sur de Pittsburgh situada a unos 60 kilómetros de la feria de Butler donde tuvo lugar el mitin en que Trump fue alcanzado.

De acuerdo con el New York Post, Crooks habría disparado a Trump desde el tejado de una construcción del recinto ferial de Butler situada a algo más de cien metros del escenario y habría usado un rifle semiautomático AR-15, muy común en los tiroteos del país, y allí fue abatido por los tiradores que protegían al expresidente.

Se da la circunstancia de que Crooks estaba registrado para votar como republicano, según la información censal disponible a la que han tenido acceso varios medios norteamericanos.

Cabe destacar que las elecciones del próximo noviembre iban a ser las primeras en las que podría ejercer su derecho al voto. No obstante, según los registros de la Comisión Federal Electoral, en enero de 2021 Thomas Crooks hizo una donación de 15 dólares a un comité de acción política de alineación demócrata llamado Progressive Turnout Project.

En la mañana de este domingo las fuerzas y cuerpos de seguridad encontraron explosivos en el coche del autor del tiroteo, y creen que podría tener más en casa.

También se ha conocido que Crooks trabajaba en una tienda de productos dietéticos, según el dueño de la misma, que ha asegurado que hacía su trabajo sin dar problemas, y que su historial estaba limpio.

Así mismo Jason Kohler, un adolescente que este domingo se acercó junto a un amigo al perímetro de seguridad que la Policía montó frente al domicilio de Crooks, dijo que su hermano coincidió con Crooks en el club de tiro de la ciudad, sin ofrecer más detalles.

Describió a Crooks como un chico que sufrió ‘bullying’ (acoso), pero añadió que “no lo conocía mucho como para hacer comentarios sobre él”, y que era alguien “que iba vestido como cualquiera”.

Por su parte, las fuerzas y cuerpos de seguridad estadounidenses han cerrado todas las calles alrededor de la casa de la familia en Bethel Park, buscando entender cómo y por qué se produjo el atentado. El joven no tenía antecedentes penales al menos en el estado de Pensilvania.

Ceremonia de graduación del atacante de Trump; salió de la prepa en 2022

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: More photos of the Trump shooter, Thomas Matthew Crooks.



Footage from Bethel Park High School's 2022 graduation ceremony shows Thomas Crooks getting his diploma.



There is now a yearbook photo of Thomas Matthew Crooks. pic.twitter.com/eSw5yFll93