Tormenta Debby se encamina a convertirse en huracán

Se prevé que la tormenta tropical Debby se intensifique rápidamente, convirtiéndose en un huracán antes de llegar a la región de Big Bend en Florida, trayendo consigo cantidades de lluvia potencialmente históricas a partes del sudeste, debido a las cálidas aguas casi récord del Golfo de México.

Las autoridades de Florida, Georgia y Carolina del Sur están instando a los residentes a prepararse mientras la tormenta avanza por el Golfo.

Se espera que Debby experimente una intensificación rápida, lo cual ocurre cuando los vientos máximos de una tormenta aumentan 55 km/h en 24 horas.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Debby podría convertirse en huracán el domingo por la noche, tras haberse elevado a tormenta tropical el día anterior.

Actualmente, Debby tiene vientos sostenidos de 100 km/h y está ubicada a unos 190 km al oeste de Tampa, Florida.

5pm EDT Sunday #Debby Key Messages: Debby expected to strengthen to a #hurricane tonight. There is a High Risk of flash #flooding from excessive rainfall in the purple area in the lower graphic (below). Preparations to protect life & property should be rushed to completion. pic.twitter.com/9BMMA1txJj