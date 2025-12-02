Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_02_at_8_28_31_PM_c0ce8118a0
Internacional

Tormenta invernal adelanta el invierno en Estados Unidos

La estación llegó antes de lo previsto, pues inició diciembre con una 'tormenta invernal de avance rápido' que afectará el centro y este del país

  • 02
  • Diciembre
    2025

El invierno llegó antes de lo previsto a Estados Unidos. El mes de diciembre inició acompañado de una “tormenta invernal de avance rápido” que afectará principalmente a las regiones del centro y del este del país, dejando a millones de personas expuestas a condiciones climáticas severas.

Las últimas semanas del año estarán dominadas por un aumento de precipitaciones y un marcado descenso en las temperaturas. A partir del miércoles 3 de diciembre, el sistema atmosférico se intensificará con rapidez hasta transformarse en una bomba ciclónica, fenómeno que desencadenará intensas nevadas y capas de hielo que cubrirán numerosas carreteras en distintos estados.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.28.32 PM (2).jpeg

Este tipo de tormentas se desarrolla cuando la presión atmosférica cae bruscamente en menos de un día, proceso que favorece acumulaciones importantes de nieve. Debido a esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias para más de 70 millones de habitantes, con especial atención en Nebraska, Kansas, Oklahoma, Illinois y Ohio.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, sobre todo a quienes tengan previsto viajar por carretera. La movilidad podría verse seriamente limitada, y ciudades como Búfalo, Boston, Pittsburgh y Filadelfia podrían amanecer el jueves 4 de diciembre completamente cubiertas por la nieve.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.28.32 PM.jpeg

Prevén bomba ciclónica

Una bomba ciclónica, pronosticada para esta semana en EUA, es una tormenta de bajas presiones que se intensifica de manera explosiva, es decir, su presión atmosférica central desciende al menos 24 hPa en 24 horas.

Ese desplome rápido de presión genera una tormenta muy potente con:

  • Vientos fuertes
  • Lluvias o nevadas intensas
  • Oleaje elevado
  • Cambios bruscos de temperatura.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 8.28.32 PM (3).jpeg

Ocurre cuando una masa de aire muy frío choca con otra de aire muy cálido y húmedo, lo que acelera el desarrollo del sistema. Aunque el nombre suena extremo, es un fenómeno meteorológico bien estudiado y común en América del Norte.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_inversion_directa_1712d1794e
México 'aventaja' a China como receptor de inversión extranjera
44d56c1c8a32612a2227493ec12ae388f85f10few_1dbcd5dfbe
Petro reta a Trump y defiende la soberanía de Colombia
escena_melania_trump_casa_blanca_f0cac5ae02
Melania Trump presenta la decoración navideña de la Casa Blanca
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_12_03_T135343_987_95228178e7
'Euphoria' vuelve en abril 2026 con su tercera temporada
asamblea_trbajadores_ahmsa_c5f6cd65e9
Prometen a trabajadores de AHMSA reunión con Sheinbaum
vd_853478d584
Senado inicia comparecencia de aspirantes a la FGR
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
511ac050_c50e_4a3e_af05_00e0d724a416_babb75136e
Ofertaba pirotecnia en redes dueño de casa en Pesquería
rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
publicidad
×