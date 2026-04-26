Tornados dejan dos muertos y daños en el norte de Texas

Una serie de tormentas severas generó tornados que dejaron al menos dos personas muertas, viviendas dañadas y al menos 20 familias desplazadas en el norte de Texas, de acuerdo con autoridades locales.

Los hechos se registraron la noche del sábado, cuando una supercélula atravesó la región con vientos intensos y condiciones extremas que impactaron comunidades cercanas a Runaway Bay y Springtown, al noroeste de Fort Worth.

Tormenta genera daños y complica labores de rescate

En Runaway Bay, en el condado Wise, se confirmó una de las víctimas mortales, además de múltiples viviendas con daños estructurales. Equipos de emergencia trabajaron durante la noche para retirar escombros y localizar posibles personas atrapadas.

“El acceso ha sido difícil debido a carreteras bloqueadas y a la caída del tendido eléctrico, pero los equipos han seguido avanzando para llegar a quienes lo necesitan", declaró el juez del condado Wise, J.D. Clark.

Las condiciones en la zona dificultaron las labores de auxilio, ya que carreteras obstruidas y fallas en el suministro eléctrico limitaron el ingreso de los servicios de emergencia.

Segundo tornado impacta Springtown con daños considerables

La tormenta también golpeó Springtown, en el condado Parker, donde se reportó una segunda persona fallecida al sur de los límites de la ciudad, además de afectaciones significativas en viviendas e infraestructura.

“Uno de los mayores desafíos es el apagón generalizado que afecta a muchos residentes”, señaló el subjefe de bomberos del condado Parker, David Pruitt.

En ambas localidades, autoridades reportaron daños considerables en casas, caída de árboles y estructuras afectadas, lo que obligó a varias familias a abandonar sus hogares.

Tornados alcanzaron vientos de más de 200 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que en Runaway Bay se registró un tornado categoría EF-2, con vientos de hasta 217 km/h, mientras que en Springtown se detectó un tornado EF-1 con ráfagas de hasta 169 km/h.

La tormenta, impulsada por una supercélula de desplazamiento lento, cruzó la región alrededor de las 22:00 horas, avanzando desde las inmediaciones de Wichita Falls hacia el sureste, pasando al oeste del área metropolitana de Fort Worth.

Minutos después, el radar meteorológico detectó un fenómeno descrito como “potencialmente grande y extremadamente peligroso” cerca de Azle, lo que confirmó la intensidad del sistema.

Las autoridades mantienen operativos en la zona para evaluar daños y restablecer servicios, mientras continúan las labores de apoyo a las familias afectadas por el paso de los tornados.

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