Tras guerra con Irán, cae aprobación de Trump

Una encuesta reciente de Reuters/Ipsos reveló que la mayoría de los estadounidenses no ve beneficios del conflicto y la aprobación de Trump cayó al 34%

Según una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, la mayoría de los estadounidenses considera que la reciente confrontación militar impulsada por el presidente Donald Trump contra Irán no produjo beneficios claros para Estados Unidos. Además, prevalece el escepticismo sobre la posibilidad de que la tregua alcanzada entre Washington y Teherán se mantenga a largo plazo.

El sondeo, levantado durante cinco días y concluido el lunes, también refleja un impacto negativo en la popularidad del mandatario republicano. Su nivel de aprobación descendió hasta el 34%, igualando el punto más bajo registrado durante su segundo mandato, alcanzado previamente en abril.

Los resultados muestran que apenas el 23% de los consultados considera que Estados Unidos salió fortalecido frente a Irán tras el conflicto. En contraste, el 35% opina que la posición del país se debilitó, mientras que el resto cree que la situación permanece prácticamente igual o no tiene una opinión definida.

El pasado 17 de junio, Trump y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, suscribieron un acuerdo preliminar encaminado a reactivar las rutas de exportación de petróleo y gas afectadas por la guerra, además de reducir parte de las presiones económicas impuestas por Washington sobre la nación persa.

Tras el anuncio, los precios internacionales del petróleo registraron una caída significativa. Sin embargo, para muchos estadounidenses, los combustibles continúan siendo más caros que antes del inicio de las hostilidades, detonadas por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Como respuesta, Irán lanzó ofensivas que afectaron una quinta parte del comercio petrolero mundial y dañaron instalaciones energéticas de aliados regionales de Washington.

Dudan de los beneficios del conflicto

La encuesta revela que únicamente el 24% de los estadounidenses considera que la guerra contra Irán valió la pena. En cambio, la mitad de los encuestados sostuvo que el conflicto no justificó sus costos, mientras que el resto se mostró indeciso.

Respecto al futuro de la relación entre ambos países, el 63% estima poco probable que el acuerdo firmado desemboque en una paz duradera. Esta percepción es compartida por cerca de la mitad de los votantes republicanos y por ocho de cada diez demócratas. Apenas el 18% de los entrevistados cree que el pacto tiene posibilidades reales de consolidar una paz estable.

Trump llegó nuevamente a la Casa Blanca tras las elecciones de 2024 con promesas centradas en combatir la inflación y evitar que Estados Unidos se involucrara en conflictos costosos en el extranjero. Sin embargo, los resultados de la encuesta sugieren que parte del electorado cuestiona ahora el rumbo de su política exterior.

En materia económica, la percepción ciudadana tampoco favorece al mandatario. Su aprobación respecto al manejo del costo de vida se ubicó en apenas 22%, uno de los niveles más bajos de su presidencia e incluso por debajo de la evaluación que obtuvo su antecesor, el demócrata Joe Biden, al concluir su mandato.