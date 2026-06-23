Enfrenta Cruz Roja Matamoros señalamientos por presunto abuso

Ante la difusión del caso, la institución informó que, tras tener conocimiento de los hechos, se inició de manera inmediata una revisión interna.

Luego de la denuncia pública realizada el pasado 21 de junio por una paciente que acusó presuntas conductas indebidas por parte de personal de enfermería, la Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros emitió un comunicado oficial en el que fija su postura y detalla las acciones emprendidas ante el caso.

De acuerdo con el señalamiento, la mujer —quien ingresó a la institución tras presentar un episodio de epilepsia— aseguró que durante su atención habría sido objeto de comentarios obscenos y presuntos tocamientos indebidos por parte de enfermeros. La situación fue denunciada a su esposo, quien acudió a las instalaciones para reclamar lo sucedido y difundió un video en redes sociales en el que se observa a parte del personal señalado.

Ante la difusión del caso, la institución informó que, tras tener conocimiento de los hechos, se inició de manera inmediata una revisión interna. Este proceso contempla el análisis de la documentación clínica, informes médicos y de enfermería, así como la recopilación de testimonios de las personas que participaron o estuvieron presentes durante la atención.

En el comunicado, la Cruz Roja subraya que la información recabada forma parte de un procedimiento de revisión “responsable y objetivo”, el cual continuará hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos.

La delegación reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia” ante cualquier conducta que vulnere la integridad física o emocional de los pacientes, además de reafirmar su compromiso con los principios fundamentales que rigen su labor: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

Finalmente, la Cruz Roja Mexicana Delegación Matamoros aseguró que continuará con las investigaciones con seriedad, transparencia y respeto hacia todas las personas involucradas, al tiempo que reiteró su misión de proteger la vida y la salud, así como de servir a la comunidad.