La Bolsa de Nueva York se dio un respiro debido a que las acciones de dos de sus indicadores principales se recuperaran

Inicio / Finanzas / Wall Street abre mixto tras repunte de Nasdaq y caída de petróleo

Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto luego de que uno de sus indicadores repuntara tras días de perdidas.

Nasdaq reportó un alza superior al 0.13% luego de sufrir fuertes caídas por las empresas tecnológicas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.06% hasta 51,637 unidades

: baja 0.06% hasta 51,637 unidades S&P 500 : sube 0.19% hasta 7,379 unidades

: sube 0.19% hasta 7,379 unidades Nasdaq: sube 0.13% hasta 25,619 unidades

La Bolsa de Nueva York se dio un respiro debido a que las acciones de dos de sus indicadores principales se recuperaran. Empresas tecnológicas como Micron alcanzaron hasta los 2%.

Sin embargo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX cayó 1.9%, por lo que sus acciones se acercaron a los $150 dólares por acción.

En tanto, petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó con una baja del 3.14% hasta rozar los $70.91 dólares por barril, por lo que continúa con la tendencia registrada en los últimos días tras darse a conocer el acuerdo entre Estados Unidos e Irán que pondría fin al conflicto desatado en Medio Oriente, así como la paralización de embarcaciones petroleras.

Así abre el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro cayó 2.55% hasta cotizar en los $4,043 dólares, la plata decrecía 3.98% con $59.60 dólares; mientras que el rendimiento del bono del Tesoro perdía 8.4 puntos básicos, hasta 4.418%.

Por su parte, el precio del dólar volvió a anotar un nuevo máximo anual en las operaciones previas a la apertura de la bolsa tras alcanzar los $97.88 dólares.