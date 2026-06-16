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Internacional

Traslada ICE a migrantes de ‘Alligator Alcatraz’ por huracanes

El traslado también ocurre después de reportes publicados sobre una posible clausura de las instalaciones debido a sus elevados costos de operación.

  • 16
  • Junio
    2026

Las autoridades migratorias de EUA comenzaron el traslado de migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, ante el inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico y la posible formación de la primera tormenta tropical de la temporada.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) confirmó que las personas retenidas en el sitio fueron reubicadas a otras instalaciones por motivos de seguridad. Sin embargo, la agencia no precisó cuántos migrantes fueron transferidos, cuáles fueron sus nuevos destinos ni si el centro quedó completamente desocupado.

Trasladan migrantes por riesgo de huracanes

La decisión coincide con una alerta emitida por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), que advirtió sobre la posible formación de una tormenta tropical frente a las costas de Texas. La temporada de huracanes en el Atlántico comenzó el 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

“Alligator Alcatraz” fue instalado en una zona remota de los Everglades, una extensa reserva natural al oeste de Miami caracterizada por sus pantanos y la presencia de especies como caimanes, cocodrilos, serpientes y panteras.

Persisten dudas sobre el futuro del centro

El traslado también ocurre después de reportes publicados en medios estadounidenses sobre una posible clausura de las instalaciones debido a sus elevados costos de operación, estimados en más de un millón de dólares diarios.

No obstante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rechazó que el centro haya cerrado. El mandatario aseguró que la instalación nunca fue concebida como una infraestructura permanente y señaló que, hasta la información más reciente que recibió, el sitio seguía en funcionamiento.

Un símbolo de la política migratoria

El centro fue inaugurado en julio de 2025 tras una visita del presidente Donald Trump y se convirtió en uno de los proyectos más representativos de la colaboración entre Florida y el gobierno federal en materia migratoria.

De acuerdo con DeSantis, las instalaciones han permitido procesar a cerca de 25,000 migrantes. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado las condiciones del lugar, denunciando falta de transparencia, dificultades para acceder a representación legal y presuntos abusos contra personas detenidas.


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